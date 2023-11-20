قمصان ميسي في مونديال قطر معروضة بالمزاد العلني بقيمة تقدر بـ 10 ملايين دولار

بقلم: يورونيوز

وُضعت ستة قمصان ارتداها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال رحلة تتويج منتخب بلاده بمونديال قطر 2022، في مزاد علني في كانون الأول/ديسمبر المقبل كما أعلنت دار سوذبيز للمزادات الإثنين، وقدرت قيمتها بـ 10 ملايين دولار.

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ارتدى النجم الارجنتيني هذه القمصان خلال الشوط الاول في دور المجموعات ضد السعودية والمكسيك، بالإضافة إلى المباريات اللاحقة في الادوار الاقصائية ضد أستراليا وهولندا وكرواتيا والمباراة النهائية ضد فرنسا.

ونجح ميسي اخيراً بتطويق عنقه بذهبية بطولة العالم، بعد أن فشل في التتويج بها في أربع نسخ سابقة.

وقالت سوذبيز إنه إذا تجاوز سعر القمصان فعلًا 10 ملايين دولار، فإن ذلك قد يجعل المزاد أثمن مجموعة من التذكارات الرياضية التي يتم بيعها في مزاد علني على الإطلاق.

أغلى قميص فردي تم بيعه على الإطلاق في مزاد كان الذي ارتداه أسطورة كرة السلة مايكل جوردان خلال الدور النهائي من الدوري الأميركي للمحترفين مع فريق شيكاغو بولز عام 1998، حيث بيعت بمبلغ 10.1 مليون دولار العام الماضي.

وقد اهتمت دور المزادات بشكل متزايد بالتذكارات الرياضية في السنوات الأخيرة، والتي تعتبر سوقاً متنامية.

يتم عرض القمصان للبيع بالمزاد من قبل شركة التكنولوجيا الأميركية الناشئة "ايه سي مومنتو" والتي تساعد الرياضيين على إدارة مجموعات التذكارات.

سيتم التبرع بجزء من العائدات لمشروع "يونيكاس"، وهي مبادرة مع مستشفى للأطفال في برشلونة تساعد الأطفال المصابين بأمراض نادرة.

ستكون القمصان متاحة للعرض العام عند طرحها للبيع بالمزاد، في المدّة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 14 كانون الأول/ديسمبر.