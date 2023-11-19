شاهد: بيع أغلى زجاجة ويسكي في العالم.. لن تصدقوا سعرها!

بقلم: يورونيوز

بيعت زجاجة من "ذي ماكالان 1926" وصفتها دار سوذبيز للمزادات بأنها "أغلى ويسكي في العالم"، بسعر قياسي بلغ 2,1 مليون جنيه إسترليني.

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وكان السعر التقديري لهذه الزجاجة النادرة يتراوح بين 750 ألفا و1,2 مليون جنيه إسترليني، لكنّها بيعت مقابل 2,187,500 جنيه إسترليني (2,7 مليون دولار).

وقالت دار سوذبيز إنّ عملية البيع هذه شكّلت "رقماً قياسياً جديداً لزجاجة من المشروبات الروحية أو النبيذ تُباع ضمن مزاد".

وسُمح لرئيس قسم الويسكي في دار المزادات جوني فاول بتجربة الويسكي الثمين قبل المزاد، وقال "لقد تذوّقت قطرة صغيرة منه. إنّ طعمه غني جداً، ويحتوي على الكثير من الفواكه المجففة والتوابل والخشب".

وزجاجة الويسكي هذه هي من بين 40 زجاجة فقط أكدت شركة ماكالان التي تتخذ من موراي في شمال اسكتلندا مقراً، أنها معبأة سنة 1986.

وكانت زجاجة أخرى من "ذي ماكالان 1926" سجّلت عام 2019 رقماً قياسياً سابقاً لأغلى زجاجة تُباع على الإطلاق، إذ بيعت لقاء 1,5 مليون جنيه استرليني ضمن مزاد نظمته دار سوذبيز في لندن.