مشاهد مؤثرة وظروف صعبة.. لاجئون من أقلية الروهينغا المسلمة يصلون إلى إندونيسيا بحرا

بقلم: يورونيوز

قدرت المفوضية أن ما يقرب من 200 من الروهينغا لقوا حتفهم أو فقدوا العام الماضي أثناء محاولتهم عبور البحر بشكل خطير.

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أفادت وكالة تابعة للأمم المتحدة بأن ثلاثة قوارب محملة بأكثر من 500 لاجئ من الروهينغا وصلت إلى إقليم الواقع أقصى غرب إندونيسيا يوم الأحد، في واحدة من أكبر عمليات الوصول منذ شنت ميانمار حملة عسكرية على الأقلية في عام 2017.

ويتعرض الروهينغا المسلمون للاضطهاد الشديد في ميانمار، ويخاطر الآلاف بحياتهم كل عام في رحلات بحرية طويلة ومكلفة، غالبًا في قوارب صغيرة لمحاولة الوصول إلى ماليزيا أو إندونيسيا.

اللاجئون في إندونيسيا CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP

وقال فيصل الرحمن المسؤول في مجال حماية اللاجئين التابعين للأمم المتحدة لوكالة فرانس برس إن قاربًا وصل إلى منطقة بيروين في مقاطعة آتشيه وعلى متنه 256 شخصًا، بينما وصل ما لا يقل عن 239 آخرين إلى منطقة بيدي في آتشيه، ووصل قارب أصغر يحمل 36 شخصًا إلى شرق آتشيه.

ويعني وصول الوافدين الجدد أن أكثر من 800 لاجئ قد وصلوا إلى مقاطعة آتشيه هذا الأسبوع وحده، بعد وصول 196 يوم الثلاثاء و147 يوم الأربعاء، وفقاً لمسؤولين محليين.

وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس القارب يرسو على الشاطئ في بيروين بعد نزول اللاجئين.

وكان اللاجئون محتجزين في ملجأ مؤقت في انتظار قرار من السلطات بشأن مصيرهم، وكان معظمهم بصحة جيدة.

وقدرت المفوضية أن ما يقرب من 200 من الروهينغا لقوا حتفهم أو فقدوا العام الماضي أثناء محاولتهم عبور البحر بشكل خطير.