شاهد: بيع قبعة نابليون في مزاد علني.. فكم بلغ ثمنها؟

بقلم: يورونيوز

بيعت قبعة ذات لون باهت ومتشققة كان يرتديها نابليون بونابرت في مزاد يوم الأحد لممتلكات الإمبراطور الفرنسي.

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القبعة السوداء العريضة المميزة - وهي واحدة من القلائل التي لا تزال موجودة والتي ارتداها نابليون عندما حكم فرنسا في القرن التاسع عشر وشن حربًا في أوروبا - قدرت قيمتها في البداية بما بين 600 ألف إلى 800 ألف يورو (650 ألف إلى 870 ألف دولار). وكانت القطعة محور المزاد الذي أقيم يوم الأحد في فونتينبلو للتذكارات التي جمعها رجل الصناعة الفرنسي الذي توفي العام الماضي.

لكن المزايدة سرعان ما قفزت إلى الأعلى حتى حدد جان بيير أوسينات، رئيس دار أوسينات للمزادات، الفائز.

وقال وسط التصفيق في قاعة المزاد: "نحن ندفع 1.5 مليون (يورو) مقابل قبعة نابليون... لهذا الرمز الرئيسي للعصر النابليونى". ويجب على المشتري، الذي لم يتم الكشف عن هويته، دفع 28.8% كعمولات وفقا لأوسينات، مما يرفع التكلفة الإجمالية إلى 1.9 مليون يورو (2.1 مليون دولار).

بينما كان الضباط الآخرون يرتدون عادة قبعاتهم ذات القرنين مع توجيه الأجنحة من الأمام إلى الخلف، كان نابليون يرتدي قبعته مع توجيه الأطراف نحو كتفيه. هذا الأسلوب - المعروف باسم "en bataille" أو في المعركة - جعل من السهل على قواته اكتشاف قائدهم في القتال.

تم استرداد القبعة المعروضة للبيع أول مرة من قبل الكولونيل بيير بايون، مسؤول التموين في عهد نابليون، وفقًا لبائعي المزاد. ثم مرت القبعة عبر العديد من الأيدي قبل أن يحصل عليها رجل الأعمال وصاحب المصانع جان لويس نويزييه.

وأمضى رجل الأعمال أكثر من نصف قرن في تجميع مجموعته من التذكارات والأسلحة النارية والسيوف والعملات المعدنية النابليونية قبل وفاته في عام 2022.

وجاء البيع قبل أيام من عرض فيلم ريدلي سكوت "نابليون" مع خواكين فينيكس، والذي أعاد إثارة الاهتمام بالحاكم الفرنسي المثير للجدل.