مقتل 21 شخصاً على الأقل جراء أمطار غزيرة في جمهورية الدومينيكان

بقلم: يورونيوز

قتل 21 شخصاً على الأقل خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية جراء أمطار غزيرة في جمهورية الدومينيكان حسب ما أعلنت السلطات الأحد.

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وثلاثة من المتوفين هم من القاصرين وفقاً لمركز عمليات الطوارئ. وثمة أربعة أميركيين وثلاثة هايتيين بين الضحايا.

أما العدد الأكبر من الضحايا فقد بلغ تسعة قتلى ونجم عن انهيار جدار على مركبات عدة في أحد الطرق الرئيسة في العاصمة سانتو دومينغو السبت وفقاً لمركز عمليات الطوارئ.

تعمل فرق الإنقاذ في المكان الذي انهار فيه جدار عند مدخل نفق في سانتو دومينغو، جمهورية الدومينيكان، 18 نوفمبر 2023. Eddy Vittini/AP.

وقال الرئيس لويس أبي نادر في مؤتمر صحافي إن هذه الأمطار هي الأكثر غزارة "التي تسجل على الإطلاق في جمهورية الدومينيكان".

وأجلي نحو 13 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر، استناداً إلى مركز عمليات الطوارئ.