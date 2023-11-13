EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: الأمطار الغزيرة تُغرق منطقة شمال فرنسا وتتسبب في المزيد من الفيضانات

فيضانات شمال با دو كاليه- فرنسا
فيضانات شمال با دو كاليه- فرنسا Copyright DENIS CHARLET/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

شهدت المنطقة هطول أمطار غزيرة ما أدى إلى خروج أنهار "هيم" و"آ" و"ليان" عن مساراتها الطبيعية وعرّض حوالى 192 ألف شخص لخطر الفيضانات، وبسبب مخاطر الفيضانات، ظلت 74 مدرسة في شمال فرنسا مغلقة، فيما تدفقت المياه للمنازل.

اعلان

تواجه منطقة با دو كاليه شمال فرنسا التي تعرضت لأمطار غزيرة وفيضانات الأسبوع الماضي، المزيد من العواصف المطيرة التي قد تتسبب مجددا في حدوث فيضانات مدمرة بعد هدوء نسبي دام 48 ساعة خلال عطلة نهاية الأسبوع. 

شهدت المنطقة هطول أمطار غزيرة ما أدى إلى خروج أنهار "هيم" و"آ" و"ليان" عن مساراتها الطبيعية وعرّض حوالى 192 ألف شخص لخطر الفيضانات، وبسبب مخاطر الفيضانات، ظلت 74 مدرسة في شمال فرنسا مغلقة، فيما تدفقت المياه للمنازل.

وتسببت الفيضانات في انقطاع إمدادات مياه الشرب عن 5200 شخص. وعلى مدى 20 يوما مضت، سقطت 3 أضعاف كمية الأمطار المعتادة، وفي أماكن من المقاطعة تساقطت الأمطار في 6 أيام بكميات تُعادل كمية الأمطار، التي تتساقط عادة في شهر نوفمبر-تشرين الثاني بأكمله.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مشاهد صادمة: الأطفال الخدج يموتون ببطء داخل مستشفى الشفاء في غزة

فيديو: عاصفة دومينغوس تضرب فرنسا والسلطات تعلن حالة الإنذار البرتقالية

شاهد: عاصفة "سياران" تضرب غرب أوروبا وتودي بحياة 7 أشخاص في فرنسا وإسبانيا

فرنسا فيضانات - سيول الطقس الاحتباس الحراري والتغير المناخي