شاهد: وصول 29 طفلاً خديجاً إلى مصر بعد إجلائهم من مستشفى الشفاء في قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

وصل 29 طفلاً خديجاً تمّ إجلاؤهم من مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة الى مصر عبر معبر رفح الحدودي، وفق ما أفادت قناة "القاهرة نيوز" المصرية الإثنين

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وتم إجلاء الأطفال الخدج من الشفاء، أكبر مستشفيات قطاع غزة، بعدما تحوّل الى محور للعمليات العسكرية في الأيام الماضية وأمر الجيش الإسرائيلي بإخلائه.

وفي حين كان مدير المستشفيات في قطاع غزة أكد الأحد لوكالة فرانس برس إجلاء 31 طفلا خديجا من المستشفى، لم يتضّح على الفور سبب وصول 29 منهم فقط الى مصر.

وعرضت القناة لقطات لمسعفين ينقلون الخدّج من سيارات إسعاف قبل أن يتمّ وضعهم في حاضنات أطفال، ونقلهم مجددا الى سيارات إسعاف أخرى.

وأبلغ مصدر طبي وكالة فرانس برس بأنه لن يكون بالامكان توفير العناية الطبية لكل هؤلاء الأطفال في مستشفى مدينة العريش المصرية الواقعة على مسافة 45 كيلومترا من قطاع غزة.

وأوضح المصدر "لا توجد حاضنات كافية في مستشفى العريش، وسيتوجب نقل بعض الأطفال الى الاسماعيلية أو القاهرة".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس كتب الأحد على منصة "إكس" أن الأطفال نُقلوا إلى منشأة أقامتها الإمارات العربية المتحدة في رفح بجنوب قطاع غزة لتلقي "الرعاية الطارئة في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة".

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن نقل الأطفال تم بتنسيق من "منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)".

وأشارت منظمة الصحة العالمية الى أن أيا من ذوي الأطفال لم يكونوا برفقتهم خلال عملية الإجلاء الأولى، اذ لم تتمكن وزارة الصحة التابعة لحماس من تحديد مكان وجود أي منهم.