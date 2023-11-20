الصليب الأحمر يعلن أن رئيسته التقت القيادي في حركة حماس اسماعيل هنية في قطر

بقلم: يورونيوز

اعلن الصليب الأحمر الاثنين أن رئيسته سافرت الى قطر حيث التقت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية "لمناقشة مسائل إنسانية تتصل بالنزاع المسلح في اسرائيل وغزة".

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وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إن "الرئيسة ميريانا سبولياريتش التقت رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية، وفي شكل منفصل السلطات في دولة قطر".

وتأتي الزيارة غداة إعلان قطر التي تقود وساطة للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، أنه لا تزال هناك تحديات "بسيطة" و"لوجستية" أمام التوصل إلى اتفاق.

بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تندرج زيارة سبولياريتش في إطار جهود لإجراء "مناقشات مباشرة مع جميع الأطراف لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني".

وشدّدت الهيئة على أن رئيستها التقت أيضا "في مناسبات عدّة في الأسابيع الأخيرة عائلات الرهائن المحتجزين في غزة، فضلا عن كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وفي هذا الصدد "تصر اللجنة الدولية على السماح لفرقها بزيارة الرهائن من أجل ضمان سلامتهم وإعطائهم الأدوية، ولكي يتمكن الرهائن من التواصل مع عائلاتهم".

وتابع البيان "يجب التوصل إلى اتفاقات تسمح للجنة الدولية بالقيام بعملها بشكل آمن. لا يمكن للجنة الدولية للصليب الأحمر دخول الأماكن التي يحتجز فيها الرهائن بالقوة، كما أننا لا نعرف مكان تواجدهم".

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس عقب هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، أدّى إلى مقتل نحو 1200 شخص غالبيّتهم مدنيّون قضوا بمعظمهم في اليوم الأوّل للهجوم، وفق السلطات الإسرائيليّة.

وتوعّدت الدولة العبريّة بـ"القضاء" على حماس وتشنّ حملة قصف جوّي ومدفعي كثيف، وبدأت عمليّات برّية منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما تسبّب بمقتل أكثر من 13 ألفا و300 شخص في قطاع غزّة غالبيّتهم مدنيّون، وفق أرقام أدلت بها حكومة حماس مساء الإثنين. وبين القتلى أكثر من 5600 طفل.