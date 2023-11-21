EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

مباشر. الجيش الإسرائيلي يواصل قصف المستشفيات في غزة ويقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية

تواصل القصف الإسرائيلي على غزة
تواصل القصف الإسرائيلي على غزة Copyright Adel Hana/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

الجيش الإسرائيلي يواصل قصف المستشفيات في غزة ويقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية

اعلان

يتواصل القصف الإسرائيلي على غزة لليوم الـ46، وتستمر قوات الجيش الإسرائيلي في قصف المستشفيات شمالي قطاع غزة، ما أوقع مزيدا من القتلى والجرحى وأخرجها كليا عن الخدمة، وسط تحذيرات أممية من تكرار ما حدث بمجمع الشفاء الطبي.

كما اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مدنا وبلدات في الضفة الغربية، وشنت فيها حملة مداهمات واعتقالات واسعة النطاق.

آخر التطورات

06:42

عنف المستوطنين في الضفة الغربية: منظمة حقوقية تطالب الجيش الإسرائيلي بحماية الفلسطينيين

06:41

شاهد: الجيش الإسرائيلي يعرض أسلحة يقول إن حماس استخدمتها في هجوم 7 تشرين الأول / أكتوبر

06:40

شاهد: أعلام إسرائيلية ترفرف على طول الطريق المدمر شمال قطاع غزة

06:40

الصليب الأحمر يعلن أن رئيسته التقت القيادي في حركة حماس اسماعيل هنية في قطر

06:37

وزارة الصحة التابعة لحماس تعلن إجلاء 200 مريض من المستشفى الإندونيسي في غزة


أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أنّ مئتي مريض تمّ إجلاؤهم الإثنين، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر، من المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة إلى جنوب القطاع بعد ساعات على تعرّض المستشفى لقصف إسرائيلي دام.

وقال المتحدث باسم الوزارة الطبيب أشرف القدرة لوكالة فرانس برس إنّ مئتي شخص تمّ إجلاؤهم من المستشفى الإندونيسي في جباليا إلى مستشفى ناصر في خان يونس في جنوب القطاع.

وأضاف أنّ الجيش الإسرائيلي "يحاصر" المستشفى الإندونيسي.

وتابع "نخشى أن يكرّر ما فعله بمجمّع الشفاء"، في إشارة إلى أكبر مستشفى في غزة حيث تجري القوات الإسرائيلية عمليات تفتيش منذ الأربعاء.
 

المصادر الإضافية • وكالات

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: حماس تنشر فيديو لمسلحين يقتحمون مستشفى الرنتيسي في مدينة غزة

شاهد: وصول 29 طفلاً خديجاً إلى مصر بعد إجلائهم من مستشفى الشفاء في قطاع غزة

في اليوم العالمي للطفل.. أطفال غزة طفولة مهددة ومصير مجهول

إسرائيل غزة حركة حماس فلسطين بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني