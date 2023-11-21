الجيش الإسرائيلي يواصل قصف المستشفيات في غزة ويقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية

06:37

وزارة الصحة التابعة لحماس تعلن إجلاء 200 مريض من المستشفى الإندونيسي في غزة



أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أنّ مئتي مريض تمّ إجلاؤهم الإثنين، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر، من المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة إلى جنوب القطاع بعد ساعات على تعرّض المستشفى لقصف إسرائيلي دام.

وقال المتحدث باسم الوزارة الطبيب أشرف القدرة لوكالة فرانس برس إنّ مئتي شخص تمّ إجلاؤهم من المستشفى الإندونيسي في جباليا إلى مستشفى ناصر في خان يونس في جنوب القطاع.

وأضاف أنّ الجيش الإسرائيلي "يحاصر" المستشفى الإندونيسي.

وتابع "نخشى أن يكرّر ما فعله بمجمّع الشفاء"، في إشارة إلى أكبر مستشفى في غزة حيث تجري القوات الإسرائيلية عمليات تفتيش منذ الأربعاء.

