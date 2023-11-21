EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

قناة الميادين تنعى مراسلة ومصوراً قتلا في قصف إسرائيلي في جنوب لبنان

دخان أسود يتصاعد من غارة جوية إسرائيلية على مشارف عيتا الشعب، وهي قرية لبنانية حدودية مع إسرائيل
دخان أسود يتصاعد من غارة جوية إسرائيلية على مشارف عيتا الشعب، وهي قرية لبنانية حدودية مع إسرائيل Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

قناة الميادين تنعى مراسلة ومصوراً قتلا في قصف إسرائيلي في جنوب لبنان

اعلان

قتل صحافيان من قناة الميادين ومدني الثلاثاء في قصف إسرائيلي في جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية والقناة.

وأفادت الوكالة عن "استشهاد ثلاثة مواطنين (صحافيان ومدني) في قصف معاد لمثلث طيرحرفا الجبين" في جنوب لبنان، ما يرفع الحصيلة الإجمالية منذ الصباح الى أربعة قتلى، بعد مقتل امرأة مسنة وإصابة حفيدتها في غارة إسرائيلية على منطقة أخرى. 

وأعلنت قناة "الميادين" أنها "تنعى الشهيدين المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري نتيجة استهداف إسرائيلي غادر" في جنوب لبنان.

وفي أول تعليق له، أعلن رئيس هيئة إدارة الميادين غسان بن جدو، مقتل الزميلين فرح عمر وربيع المعماري جراء استهداف إسرائيلي "مباشر ومقصود"، حسب قوله.

وأكد على مواصلة العمل، قائلا إن إسرائيل لن تستطيع " كم أفواه صوت الميادين" وفق تعبيره.

وعلق وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري على استهداف الصحفيين، قائلا في تغريدة نشرها على منصة "إكس": "في يوم التلفزيون العالمي، تستهدف إسرائيل الغادرة الطواقم الإعلامية في جنوب لبنان، ضاربةً بالمواثيق الدولية عرض الحائط، ومشرعة الأبواب لشريعة الغاب التي تتقن كلّ مفرداتها، حيث ترى في كلّ ما هو أمامها فريسة، ولا تميّز بين بشر وحجر، وبين إعلامي ولا إعلامي". 

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أنه طلب من المستوطنين في الجليل البقاء في الملاجئ. 

وبذلك يرتفع عدد القتلى بين الصحفيين منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وما أعقبه من هجوم إسرائيلي، إلى 69 شخصا بينهم 52 صحفيا في قطاع غزة و 4 إسرائيليين و 3 لبنانيين.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

قصف إسرائيلي يسفر عن مقتل 4 أفراد من عائلة صحفي في جنوب لبنان

شاهد: الصحفي الفلسطيني محمد أبو حطب قُتل "لأنه كان ينقل الحقيقة"

شاهد: شلل واضح في قطاع الخدمات والفنادق في لبنان بسبب التصعيد على الحدود مع إسرائيل

قصف إسرائيل صحفي لبنان حزب الله