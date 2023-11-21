بقلم: يورونيوز

قناة الميادين تنعى مراسلة ومصوراً قتلا في قصف إسرائيلي في جنوب لبنان

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قتل صحافيان من قناة الميادين ومدني الثلاثاء في قصف إسرائيلي في جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية والقناة.

وأفادت الوكالة عن "استشهاد ثلاثة مواطنين (صحافيان ومدني) في قصف معاد لمثلث طيرحرفا الجبين" في جنوب لبنان، ما يرفع الحصيلة الإجمالية منذ الصباح الى أربعة قتلى، بعد مقتل امرأة مسنة وإصابة حفيدتها في غارة إسرائيلية على منطقة أخرى.

وأعلنت قناة "الميادين" أنها "تنعى الشهيدين المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري نتيجة استهداف إسرائيلي غادر" في جنوب لبنان.

وفي أول تعليق له، أعلن رئيس هيئة إدارة الميادين غسان بن جدو، مقتل الزميلين فرح عمر وربيع المعماري جراء استهداف إسرائيلي "مباشر ومقصود"، حسب قوله.

وأكد على مواصلة العمل، قائلا إن إسرائيل لن تستطيع " كم أفواه صوت الميادين" وفق تعبيره.

وعلق وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري على استهداف الصحفيين، قائلا في تغريدة نشرها على منصة "إكس": "في يوم التلفزيون العالمي، تستهدف إسرائيل الغادرة الطواقم الإعلامية في جنوب لبنان، ضاربةً بالمواثيق الدولية عرض الحائط، ومشرعة الأبواب لشريعة الغاب التي تتقن كلّ مفرداتها، حيث ترى في كلّ ما هو أمامها فريسة، ولا تميّز بين بشر وحجر، وبين إعلامي ولا إعلامي".

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أنه طلب من المستوطنين في الجليل البقاء في الملاجئ.

وبذلك يرتفع عدد القتلى بين الصحفيين منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وما أعقبه من هجوم إسرائيلي، إلى 69 شخصا بينهم 52 صحفيا في قطاع غزة و 4 إسرائيليين و 3 لبنانيين.