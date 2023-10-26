فيديو: الصحفي وائل الدحدوح يلقي نظرة الوداع الأخيرة على أفراد أسرته الذين قتلتهم غارة إسرائيلية

بقلم: يورونيوز

كان الدحدوح منهمكاً مع فريق الشبكة ببث صور حية لسماء المنطقة المحاصرة مساء يوم الأربعاء عندما تلقى خبر مقتل زوجته وابنته وابنه، وذكرت الشبكة أنه أُعلن عن وفاة الحفيد بعد ذلك بساعتين.

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ألقى كبير مراسلي شبكة الجزيرة الإعلامية في قطاع غزة وائل دحدوح، الخميس، نظرة الوداع الأخيرة على زوجته وابنه وابنته وحفيده الذين استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية في اليوم السابق.

كان الدحدوح منهمكاً مع فريق الشبكة ببث صور حية لسماء المنطقة المحاصرة مساء يوم الأربعاء عندما تلقى خبر مقتل زوجته وابنته وابنه، وذكرت الشبكة أنه أُعلن عن وفاة الحفيد بعد ذلك بساعتين.

وبحسب قناة الجزيرة، قُتل أفراد عائلة دحدوح في غارة جوية إسرائيلية ضربت مخيم النصيرات للاجئين، الواقع في منطقة في غزة شجع الجيش الناس على الذهاب إليها للبقاء آمنين.

وأضافت القناة أن أقارب آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، كما لم يتضح بعد عدد القتلى الآخرين. وذكرت أن منزل عائلة دحدوح استُهدف في “هجوم عشوائي من قبل الاحتلال الإسرائيلي”.

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعليق فوري.