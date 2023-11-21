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الرئيس الصيني يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وحل عادل للقضية الفلسطينية

الرئيس الصيني شي جين بينغ يجلس بجانب قادة العالم الآخرين خلال مؤتمر التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) في سان فرانسيسكو، الخميس 16 نوفمبر 2023.
الرئيس الصيني شي جين بينغ يجلس بجانب قادة العالم الآخرين خلال مؤتمر التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) في سان فرانسيسكو، الخميس 16 نوفمبر 2023. Copyright Jeff Chiu
بقلم:  يورونيوز
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دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء إلى وقف فوري لإطلاق النار و"الإفراج عن المدنيين المحتجزين" في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، خلال قمة افتراضية استثنائية لدول مجموعة البريكس.

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ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الرئيس الصيني قوله "يجب على كل أطراف النزاع وقف إطلاق النار والأعمال القتالية فورا وإنهاء كل أعمال العنف والهجمات التي تستهدف المدنيين وإطلاق سراح المدنيين المحتجزين لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح والمعاناة".

وقال شي عبر مترجم "لا يمكن أن يكون هناك سلام وأمن مستدامان في الشرق الأوسط من دون حل عادل لقضية فلسطين" داعيا إلى "عقد مؤتمر دولي للسلام بأسرع وقت ممكن بهدف التوصل إلى إجماع دولي".

وأضاف أن مؤتمرا مماثلا سيتيح "العمل على إيجاد حل سريع لقضية فلسطين يكون شاملا وعادلا ودائما".

وأشار الرئيس الصيني خلال مداخلته إلى أنه "منذ اندلاع الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني الأخير، تعمل الصين على تعزيز محادثات السلام واتفاق لوقف إطلاق النار".

وتابع أن بكين "قدّمت مساعدات إنسانية لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية في غزة" وستواصل القيام بذلك.

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