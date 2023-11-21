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روسيا تقصف مستشفى سيليدوف المركزي في منطقة دونيتسك

شرطة دونيتسك تقوم بإجلاء المدنيين من مدينة أفدييفكا في أوكرانيا-20 أكتوبر 2023
شرطة دونيتسك تقوم بإجلاء المدنيين من مدينة أفدييفكا في أوكرانيا-20 أكتوبر 2023 Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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تضرّر مستشفى ومبنى في منجم للمعادن وبنى تحتية مدنية أخرى في هجوم روسي بواسطة مسيرات وصواريخ في شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت كييف الثلاثاء.

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واوضحت القوات الجوية الأوكرانية في بيان أن "مستشفى مدينة سيليدوف المركزي في منطقة دونيتسك ومبنى منجم كوتلياريفسكا وبنى تحتية مدنية أخرى تعرضت للتدمير والأضرار"، دون الكشف عن سقوط ضحايا أو عما إذا كان المستشفى لا يزال في الخدمة.

واشارت إلى أن القوات الروسية أطلقت أربعة صواريخ موجهة وصاروخ كروز و11 مسيرة هجومية، مؤكدة أنها اعترضت هذا الصاروخ وعشر مسيّرات.

وفي الأسبوع الماضي، قُتل أربعة أشخاص على الأقل في مدينة سيليدوف بعد أن قصفت موسكو مبنى سكنياً.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت مراراً أنها تتوقع زيادة في الهجمات الروسية، خاصة على البنى التحتية المرتبطة بالطاقة. في الشتاء الماضي، حرمت الضربات الروسية ملايين الأوكرانيين من التيار الكهربائي لساعات بينما كانت درجة الحرارة دون الصفر.

وحصلت كييف منذ ذلك الحين على المزيد من أنظمة الدفاع الجوي من حلفائها.

وحمل الكرملين آنذاك قادة أوكرانيا المسؤولية عن معاناة المدنيين المرتبطة بانقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة لأن كييف رفضت قبول الشروط التي وضعتها موسكو لإنهاء النزاع.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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