بقلم: يورونيوز

أعلن الجيش الأمريكي أنّه نفّذ الأربعاء "ضربات دقيقة" على موقعين في العراق عقب هجمات شنّتها ضدّ قواته وقوات التحالف "جماعات تدعمها إيران". وقالت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى "سنتكوم" في منشور على موقع إكس (تويتر سابقاً) إنّ القوات الأمريكية "نفّذت ضربات منفصلة ودقيقة ضدّ منشأتين.

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وقتل خمسة عناصر على الأقل من مجموعة موالية لإيران فجر الأربعاء في ضربات أميركية استهدفت موقعين جنوب العاصمة العراقية بغداد على ما أفاد مصدران أمنيان وكالة فرانس برس.

وأفاد مصدر أمني حكومي طالبا عدم الكشف عن اسمه ب"مقتل خمسة من عناصر حزب الله بقصف جوي في منطقة جرف الصخر". وأكد مسؤول في الحشد الشعبي الموالي لإيران الحصيلة نفسها.

أعلن البنتاغون الثلاثاء تنفيذ ضربة في العراق عقب هجوم استهدف عسكريين أمريكيين في المنطقة، مشيراً إلى أنّ ضربته أسفرت عن مقتل العديد من المقاتلين في ميليشيات موالية لإيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر في بيان، إنه بعد تعرض قاعدة عين الأسد العراقية التي تضم جنودا أمريكيين لهجوم "بصاروخ بالستي قصير المدى"، أسفر عن "إصابات طفيفة" بين الجنود، ولم يسفر عن قتلى، شنّ الجيش الأمريكي ضربة استهدفت "فصيلا مسلحا" في منطقة أبو غريب.

وفجر الثلاثاء، استهدف قصف بطائرة مسيرة مركبة تابعة لفصيل ضمن قوات الحشد الشعبي غرب بغداد، وفق ما أفاد مصدران أمنيان وكالة فرانس برس. وأكد المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أنّ قصف المسيّرة وقع قبيل الفجر في منطقة أبو غريب على بعد نحو ثلاثين كيلومترا غرب العاصمة.

وقال مسؤول أمني في وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس الثلاثاء إنّ "مركبة للحشد الشعبي استهدفت بطائرة مسيرة على الطريق السريع في أبو غريب". وكانت السيارة ضمن رتل مكون من أربع سيارات، بحسب المصدر ذاته الذي أفاد عن "إصابة شخص وأضرار" في السيارة. وأكد المسؤول الثاني المنتمي الى الحشد الشعبي لوكالة فرانس برس أنّ الهجوم نُفّذ بطائرة مسيرة.

وفي واشنطن أفادت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ بأنّ القوات الأمريكية تعرّضت لنحو 66 هجوماً منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر (32 هجوما في العراق و34 في سوريا)، وقالت إن الهجمات أوقعت على نحو تقريبي 62 جريحا في صفوف الأمريكيين، إلا أن هذا العدد لا يشمل الجرحى الثمانية الذين أشار إليهم رايدر.

وشدّدت سينغ على أنّ المقاتلين استُهدفوا في العراق لأنّ طائرة ايه سي-130 تمكّنت من تحديد النقطة التي أطلق منها الصاروخ البالستي القصير المدى... على القاعدة"، ومن ثم تعقّبت المقاتلين في سيارتهم، وأوضحت أنها المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه الذخيرة ضدّ قوات أمريكية منذ أن بدأت موجة الهجمات في 17 تشرين الأول/أكتوبر.

وتبّنت معظم تلك الهجمات مجموعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيانات على حسابات على تطبيق "تلغرام" تابعة لفصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.

ويرتبط ارتفاع وتيرة الهجمات ضد القوات الأميركية في الشرق الأوسط بالحرب الإسرائيلية على غزة التي اندلعت عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية هجوما مباغتا على غلاف غزة في السابع من تشرين الأول/اكتوبر، أوقع بحسب السلطات الإسرائيلية نحو 1200 قتيل.