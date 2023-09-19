تقرير: شركات روسية تبيع فحماً استخرجته في الدونباس إلى تركيا

بقلم: يورونيوز

وفقا لبيانات الجمارك الروسية، وصل حوالي 160 ألف طن من الفحم من منطقتي دونيتسك ولوهانسك الأوكرانية التي ضمتها روسيا، إلى تركيا هذا العام.

وكانت روسيا قد أعلنت ضم منطقتي دونيتسك ولوهانسك بالكامل في شرق أوكرانيا في سبتمبر/أيلول 2022.

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وتعادل كميات الفحم التي تم تصديرها ما قيمته 14.3 مليون دولار إلى تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي في الفترة بين فبراير/شباط ويوليو/حزيران 2023.

تركيا أكبر وجهة لتصدير الفحم

وأكدت البيانات التجارية أن تركيا كانت أكبر وجهة لتصدير الفحم من المناطق الأوكرانية التي تم ضمها من قبل روسيا، حيث استقبلت 95% من الشحنات خلال هذه الفترة.

وكشفت معلومات صادرة عن وكالة إنترفاكس للأنباء أن الشركات التي تقوم ببيع الفحم مسجلة في روسيا، وأهمها شركة فوستوكغول، ومقرها لوهانسك والمملوكة لسلطات LNR التي أنشأتها روسيا.

كما أظهرت بيانات الجمارك أن شركات مسجلة في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وجزر فيرجن البريطانية قامت بشراء الفحم.

وأكد فيتالي خوتسينكو، المدير التنفيذي لفوستوكغول في نوفمبر/تشرين الثاني، إن دونيتسك قامت بتصدير الفحم إلى تركيا، ثم بيعه في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

ولم توقف تركيا التجارة مع روسيا أو المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا بعكس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتعتمد تركيا على الفحم المستورد لتوليد الكهرباء.