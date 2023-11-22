ماذا نعرف عن تفاصيل الهدنة في غزة بين حماس وإسرائيل؟

بقلم: يورونيوز

أكّدت قطر الأربعاء توصّل إسرائيل وحماس إلى اتّفاق على "هدنة إنسانية" مدّتها أربعة أيام قابلة للتمديد تطلق خلالها الحركة سراح 50 امرأة وطفل تحتجزهم رهائن في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح "عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين" الأسرى في السجون الإسرائيلية.

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بمساهمة قطرية مصرية وأمريكية توصلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل إلى "اتفاق هدنة إنسانية"، ستمكن من تبادل للأسرى بين الجانبين، كما أنه من شأن الاتفاق أن يتيح دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر الذي يتعرض لقصف إسرائيلي دام منذ إطلاق عملية "طوفان الأقصى"، وذهب ضحيته أكثر من 13 ألف فلسطيني ممن فقدوا حياتهم.

وكانت الفصائل الفلسطينية شنت الهجوم على غلاف غزة في السابع من تشرين الثاني/أكتوبر، حيث قتل حوالي 1200 إسرائيلي، وتم حجز حوالي 240 رهينة إسرائيلية تم نقلهم إلى القطاع.

وفي ما يلي أهم ما جاء في صفقة التبادل:

* يتمّ الإعلان عن توقيت بدء الهدنة خلال 24 ساعة وتستمرّ لأربعة أيام قابلة للتمديد.

* يشمل الاتّفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، في مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية.

* تتمّ زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتّفاق، وسيكون الإفراج عن الرهائن الخمسين موزعا على أيام الهدنة الأربعة.

* ثمة توقع أن يلي إفراج حماس عن 50 رهينة من نساء وأطفال، عمليات إفراج أخرى لتمديد هدنة الأيام الأربعة الأساسية.

* ستتم عملية التبادل بمساعدة موظفين في الهلال الأحمر على الأرض، فضلا عن مسؤولين من إسرائيل وحماس وقطر، و"لا عسكريين بين المفرج عنهم".

* يتيح الاتفاق "دخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصّص للاحتياجات الإنسانية"، وستتوقف خلال مرحلة نقل الرهائن طلعات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء غزة.

إلى ذلك قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عبر منصة "اكس"، "نأمل في أن تؤسس هذه الهدنة لاتفاق شامل ومستدام يوقف آلة الحرب ونزيف الدماء ويفضي إلى محادثات جادة لعملية سلام شامل وعادل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية".