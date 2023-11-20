في اليوم العالمي للطفل.. أطفال غزة طفولة مهددة ومصير مجهول

بقلم: يورونيوز

يتزامن اليوم العالمي للطفل، في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر هذا العام، مع الحرب الدائرة في غزة منذ السابع من أوكتوبر/تشرين الأوّل، والتي أسفرت عن مقتل 5 آلاف طفل، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم، إن أكثر من 5 آلاف طفل، بينهم ما يزيد على 3 آلاف طالب، قتلوا خلال الحرب الدائرة في غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضاف البيان الوزاري، اليوم الإثنين، أن "مشاهد قتل الأطفال وطلبة المدارس في قطاع غزة تجاوزت كل الأعراف والمواثيق، إذ تكشف هذه المشاهد المروعة، التي تتناقلها شاشات التلفزة ووسائل الإعلام عن عقلية الاحتلال، واستهدافه المتواصل للتعليم في كل محافظات البلاد، مشيرة إلى أن هناك مشاهد أخرى تشهدها محافظات الضفة الغربية والقدس من قتل بدم بادر واقتحامات للمدارس وعرقلة وصول الطلبة والكوادر التربوية".

ودعت الوزارة إلى حماية دولية لـ"حق أطفال فلسطين وطلاب المدارس في الحياة وفي التعليم، والوقوف في وجه الاحتلال والممارسات القمعية لجيشه ومستعمريه عبر مسلسل استهداف متواصل للأطفال"، مؤكدة "الحق الطبيعي لأطفالنا (لأطفال فلسطين) في الحياة الكريمة والتعليم الآمن والمستقر".

ودعت الوزارة في بيانها الصحافي إلى أن تتحمل "كل المنظمات والمؤسسات المدافعة عن الطفولة والحق في التعليم مسؤولياتها، بلجم الانتهاكات المتصاعدة، ووقف الجرائم التي يقترفها الاحتلال بحق الأطفال والطلبة والكوادر التربوية في المناطق كافة، والتدخل العاجل والفوري لوقف هذا العدوان".

وفي إحصائية غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة، إلى أكثر من 13000 قتيل، بينهم نحو 5000 طفل، و3250 امرأة، و690 مسنًا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 29500 مصاب، وفيما لا يزال أكثر من 4000 مواطن في عداد المفقودين، بينهم 2000 طفل.

ونشرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، عبر صفحتها على منصة "فيسبوك"، فيديو دعم من أطفال رام الله إلى أطفال غزة، وقالت : "هذه أصوات بريئة من أجل أطفال غزة".

وقد أُعلن يوم الطفل العالمي في عام 1954 باعتباره مناسبة عالمية يُحتفل بها في 20 تشرين الأول/نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم.

ويتصدّر حقّ "الحياة والبقاء والنمو" أولى حقوق الأطفال بحسب اتفاقية حقوق الطفل، التي تنصّ على أنّ "لكل طفل الحق في الحياة، وعلى الحكومات أن تتأكد من بقاء الطفل على قيد الحياة كي يكبر بأفضل طريقة ممكنة"، وهي اتفاقية هامة بين البلدان التي وعدت بحماية حقوق الأطفال.