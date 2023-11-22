شاهد: مع استمرار الحرب في غزة.. مصنع ينتج الكوفية الفلسطينية التقليدية في مدينة الخليل

بقلم: يورونيوز

أصبحت الكوفية رمزاً للتضامن مع الشعب الفلسطيني وتُعرف على مستوى العالم بأنها رمز لنضاله ضد الاحتلال.

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تمثل الكوفية الفلسطينية، مربعة الشكل ذات اللونين الأبيض والأسود، رمزاً للنضال الفلسطيني وجزءا من تراث الفلسطينيين وتاريخهم. وبحسب مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، أُعلن السادس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام يوماً للكوفية الفلسطينية، وذلك بناء على قرار اتخذته وزارة التربية والتعليم عام 2015.

وكان المركز قد ذكر على موقعه الإلكتروني أنه تم "اعتبار هذا اليوم يوماً وطنياً يتوشح فيه الطلبة كافة ومديرو المدارس والمعلمون والموظفون بالكوفية، ويرفعون الأعلام الفلسطينية، وينشدون الأغاني الوطنية والشعبية".

ويوضح المركز ارتباط "ارتداء الكوفية الفلسطينية ذات اللونين الأبيض والأسود بثورة 1936 في وجه الانتداب والعصابات الصهيونية".

الكوفية الفلسطينية التقليدية AFP

ويتم ترتيب الخيوط بعناية لتبدو الكوفية مع تشغيل آلة النسيج كأنها لوحة فنان.

وتختلف أشكال التطريز في الكوفيات الملونة من واحدة لأخرى إلا أنها ثابتة في الكوفية الأصلية باللونين الأبيض والأسود.