EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: أم مفجوعة في غزة فقدت 80 فرداً من عائلتها في غارة إسرائيلية

نازحين في مدرسة في خان يونس
نازحين في مدرسة في خان يونس Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

في مدرسة في خان يونس جنوب قطاع غزة، باتت تُستخدم كمخيم للاجئين ومن ثم كعيادة، تجلس سحر عواد بجوار ابنَي أخيها المصابَين، وهما الناجيان الوحيدان من غارة إسرائلية قضت على 80 فرداً من عائلتها.

اعلان

كل فلسطيني لاذ بمدرسة الناقورة الثانوية، حمل معه قصة موجعة عن الحرب، إذ تكتظ الغرف بالأمهات المكلومات، وتقول إحداهن إنها لم تتعرف على جثة ابنها وهي تبحث عنه بعد قصف استهدف مربعاً سكنياً وداست على أشلاء الضحايا وهي تنبش بحثاً عن فلذة كبدها.

وعلى وقع الحرب التي دخلت يوها 48، نزح مئات الآلاف إلى مدارس الأونروا والمدارس الحكومية والمستشفيات، وهي نقاط بات استهدافها متوالياً بشكل لافت، خاصة بعد أن طال القصف خلال أربع وعشرين ساعة مدرستَيْ أسامة بن زيد في منطقة الصفطاوي ومدرسة الفاخورة بمخيم جباليا.

وتقول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا إن لها في غزة 183 مدرسة تحولت 83 منها مع بدء الحرب إلى ملاجئ، كما أن في مديرية شمال غزة وحدها 73 مدرسة حكومية وفق وزارة التعليم الفلسطينية

بقي أن نذكر بأبرز المستشفيات التي تعرضت للقصف منذ بدء الحرب بينما كانت تؤوي آلاف النازحين فضلاً عن مرضاها وطواقمها، كالمعمداني والصداقة التركي ومجمع الشفاء، ومستشفى القدس، والمستشفى الإندويسي.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

السعودية تطلق "مهرجان الكلاب" لأول مرة في العالم.. فما القصة؟

شاهد: فلسطينيون يبحثون عن ناجين وينتشلون ضحايا القصف الإسرائيلي من تحت الأنقاض في غزة

من كارفور إلى ماكدونالدز.. المغاربة يُشهرون سلاح المقاطعة في وجه إسرائيل دعماً لغزة

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - أونروا قصف مدارس قطاع غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني