بقلم: يورونيوز

يوم جديد من الحرب تشهده غزة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته الجوية والبرية المكثفة في القطاع، مخلفاً وراءه مئات القتلى والجرحى وآلاف النازحين الذين باتوا يفتقدون لأدنى مقومات الحياة في ظل حصار خانق، في حين لا تبدو أي بادرة أمل في وقف وشيك لإطلاق النار.

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وفي آخر التطورات، قال إعلام فلسطيني، السبت، إن القوات الإسرائيلية طلبت إخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة خلال ساعة واحدة. ولم يتوفر على الفور مزيد من التفاصيل، غير أن المجمع يخضع لحصار وجرى اقتحامه من جانب القوات الإسرائيلية منذ عدة أيام.

كما أصدرت إسرائيل تحذيرا جديداً للفلسطينيين في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة وطالبتهم بالتوجه إلى الغرب بعيداً عن مرمى النيران وحتى يكونوا على مقربة من المساعدات الإنسانية، في أحدث مؤشر على أنها تخطط لمهاجمة حركة حماس في الجنوب بعد السيطرة على الشمال.

وأعلن مدير مستشفى ناصر في خان يونس بوسط قطاع غزة السبت أن 26 شخصا قُتلوا في قصف استهدف ثلاثة مبان سكنية في المدينة. تابعوا آخر المستجدات على مدار الساعة.