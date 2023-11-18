يوم جديد من الحرب تشهده غزة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته الجوية والبرية المكثفة في القطاع، مخلفاً وراءه مئات القتلى والجرحى وآلاف النازحين الذين باتوا يفتقدون لأدنى مقومات الحياة في ظل حصار خانق، في حين لا تبدو أي بادرة أمل في وقف وشيك لإطلاق النار.
وفي آخر التطورات، قال إعلام فلسطيني، السبت، إن القوات الإسرائيلية طلبت إخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة خلال ساعة واحدة. ولم يتوفر على الفور مزيد من التفاصيل، غير أن المجمع يخضع لحصار وجرى اقتحامه من جانب القوات الإسرائيلية منذ عدة أيام.
كما أصدرت إسرائيل تحذيرا جديداً للفلسطينيين في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة وطالبتهم بالتوجه إلى الغرب بعيداً عن مرمى النيران وحتى يكونوا على مقربة من المساعدات الإنسانية، في أحدث مؤشر على أنها تخطط لمهاجمة حركة حماس في الجنوب بعد السيطرة على الشمال.
وأعلن مدير مستشفى ناصر في خان يونس بوسط قطاع غزة السبت أن 26 شخصا قُتلوا في قصف استهدف ثلاثة مبان سكنية في المدينة. تابعوا آخر المستجدات على مدار الساعة.
الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء مستشفى الشفاء في غزة في غضون "ساعة واحدة"
طلب الجيش الإسرائيلي عبر مكبرات صوت واتصال مع مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية إخلاءه من جميع من فيه، من مرضى ومصابين ونازحين وطاقم طبي والتوجه مشياً نحو شارع البحر، ومنحهم ساعة واحدة للقيام بذلك.
وبحسب الأمم المتحدة، ثمة 2300 مريض وعامل صحي ونازح في هذه المؤسسة ويتزايد القلق الدولي بشأن مصيرهم، فيما تؤكد إسرائيل من جهتها أن حماس التي تسيطر على السلطة في غزة تستخدم هذا المستشفى كقاعدة عسكرية.
إسرائيل تجدد دعوتها لسكان غزة بمغادرة مدينة خان يونس والتوجه غرباً
أصدرت إسرائيل تحذيراً جديداً للفلسطينيين في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة وطالبتهم بالتوجه إلى الغرب بعيداً عن مرمى النيران وحتى يكونوا على مقربة من المساعدات الإنسانية، في أحدث مؤشر على أنها تخطط لمهاجمة ما تعتبره معاقل حركة حماس في الجنوب بعد السيطرة على الشمال.
وقد تُجبر مثل هذه الخطوة مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين توجهوا جنوباً هرباً من الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة على الانتقال مرة أخرى، جنباً إلى جنب مع سكان مدينة خانيونس الجنوبية، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الخطيرة.
ويبلغ عدد سكان خانيونس أكثر من 400 ألف نسمة.
وأسقطت إسرائيل ليل الخميس منشورات على المناطق الشرقية من خانيونس تطلب فيها من السكان الإخلاء إلى الملاجئ، ما يشير إلى أن العمليات العسكرية هناك باتت وشيكة.
خمسة قتلى في قصف استهدف مخيم بلاطة للاجئين في الضفة الغربية
بثت منصات إخبارية فلسطينية مقاطع مصوّرة لعمليات الاقتحام المستمرة التي تنفذها القوات الإسرائيلية في مخيم بلاطة شرقي نابلس في الضفة الغربية، وأظهرت المشاهد تجريف أحد شوارع المخيم، وتفجير أحد المنازل.
في حين أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني الجمعة، مقتل خمسة أشخاص وإصابة شخصين آخرين، وذكرت إدارة المخيم أن ضربة جوية أصابت مبنى يضم مقراً لحركة فتح. ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي على الفور حصول هذه الضربة.
#متابعة| جرافة الاحتلال تواصل تخريب شارع السوق في مخيم بلاطة. pic.twitter.com/2tSZQtYJNm— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 18, 2023
26 قتيلاً في ضربة جوية استهدفت مبنى في خان يونس
أعلن مدير مستشفى ناصر في خان يونس بوسط قطاع غزة أن 26 شخصا قُتلوا في قصف استهدف ثلاثة مبان سكنية في المدينة. وقال لوكالة الأنباء الفرنسية إن هذه الضربة الجوية التي وقعت في منطقة حمد أدت أيضاً إلى إصابة 23 شخصاً بجروح خطيرة.
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