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سيول تؤكد نجاح بيونغ يانغ في وضع قمر اصطناعي للتجسّس في المدار

إطلاق القمر الصناعي للتجسس العسكري "ماليغيونغ-1" إلى مداره. 2023/11/21
إطلاق القمر الصناعي للتجسس العسكري "ماليغيونغ-1" إلى مداره. 2023/11/21 Copyright uncredited/AP
بقلم:  يورونيوز
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أكّدت الاستخبارات الكورية الجنوبية الخميس أنّ كوريا الشمالية نجحت في إطلاق قمر اصطناعي للتجسّس العسكري ووضعه في المدار، مشيرة بالمقابل إلى أنّه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان القمر يعمل كما تؤكّد بيونغ يانغ.

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قالت الاستخبارات الكورية الجنوبية إنّ روسيا ساعدت كوريا الشمالية في إطلاق قمر اصطناعي للتجسّس العسكري  ووضعه في المدار، بعدما منيت بالفشل تجربتان سابقتان مماثلتان قامت بهما بيونغ يانغ.

ونقل النائب يو سانغ-بوم عن الاستخبارات قولها خلال جلسة برلمانية: "إنّ جهاز الاستخبارات الوطنية يعتقد أنّ عملية إطلاق قمر التجسّس الاصطناعي كانت ناجحة، وإنّ القمر وُضع في مسار مداري".

وأضاف يو أنّ الاستخبارات أبلغت النواب أيضاَ بأنّه "بعد القمّة"، التي عقدت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في أيلول/سبتمبر، "قدّم الشمال لموسكو الخطة والبيانات المتعلّقة بإطلاق القمرين الاصطناعيين الأول والثاني. روسيا حلّلت هذه البيانات وأبلغت الشمال" بما خلصت إليه تحليلاتها.

وكانت بيونغ يانغ أكّدت الأربعا أنّ القمر الاصطناعي وُضع في المدار، وأنّ كيم اطّلع على صور التقطها هذا القمر لقواعد عسكرية أميركية في غوام.

ودانت الولايات المتحدة وحلفاؤها عملية إطلاق القمر الاصطناعي ماليغيونغ-1 التي تمّت تحت إشراف كيم، ووصفته بأنه "انتهاك صارخ" لعقوبات الأمم المتحدة، التي تحظر على بيونغ يانغ استخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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