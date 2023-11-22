شاهد: غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بقلم: يورونيوز

نشرت القوات الإسرائيلية مشاهد مصورة تظهر غاراتها على مبان جنوب لبنان، حيث قالت إنها مواقع لحزب الله.

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أظهرت مشاهد الفيديو التي نشرتها القوات الإسرائيلية قصفها لمبان في الجنوب اللبناني، حيث كان ثمانية أشخاص بينهم صحافيان من قناة "الميادين" التلفزيونية اللبنانية قتلوا أمس الثلاثاء، في قصف إسرائيلي، فيما أعلن حزب الله استهدافه لمواقع إسرائيلية حدودية في اليوم نفسه.

وكانت القوات الإسرائيلية أعلنت أنه تم إطلاق النار خلال الليل من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، في وقت يخشى المجتمع الدولي من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

و تدور يوميا على الحدود بين إسرائيل ولبنان اشتباكات مسلّحة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني الذي يقول إنه يتدخّل دعما لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).