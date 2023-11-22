EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

قصف إسرائيلي على عيتا الشعب جنوب لبنان. 2023/11/13
قصف إسرائيلي على عيتا الشعب جنوب لبنان. 2023/11/13 Copyright Hussein Malla/AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

نشرت القوات الإسرائيلية مشاهد مصورة تظهر غاراتها على مبان جنوب لبنان، حيث قالت إنها مواقع لحزب الله.

اعلان

أظهرت مشاهد الفيديو التي نشرتها القوات الإسرائيلية قصفها لمبان في الجنوب اللبناني، حيث كان ثمانية أشخاص بينهم صحافيان من قناة "الميادين" التلفزيونية اللبنانية قتلوا أمس الثلاثاء، في قصف إسرائيلي، فيما أعلن حزب الله استهدافه لمواقع إسرائيلية حدودية في اليوم نفسه.

وكانت القوات الإسرائيلية أعلنت أنه تم إطلاق النار خلال الليل من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، في وقت يخشى المجتمع الدولي من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

و تدور يوميا على الحدود بين إسرائيل ولبنان اشتباكات مسلّحة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني الذي يقول إنه يتدخّل دعما لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

لقطات جوية تظهر مدى الدمار الذي حل بمخيم النصيرات للاجئين في غزة بعد قصف إسرائيلي عنيف

"غضب واستنكار".. لبنان ينعى مراسلة ومصورا قتلا في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

المخاوف من مخاطر الذكاء الاصطناعي في خلفية أزمة "أوبن ايه آي" الوجودية

إسرائيل جنوب لبنان حسن نصر الله قوات عسكرية لبنان حزب الله