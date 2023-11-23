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شاهد: فلسطينيون يبحثون عن قتلاهم وسط الركام في خانيونس

أثار للدمار بعد القصف الإسرائيلي على خانيونس في جنوب قطاع غزة
أثار للدمار بعد القصف الإسرائيلي على خانيونس في جنوب قطاع غزة Copyright Mohammed Dahman/Copyright 2023 The AP..
بقلم:  يورونيوز
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يظهر الفيديو فلسطينيون يبحثون قتلاهم بأدوات بسيطة، وسط الركام بعد استهداف القوات الإسرائيلية مناطق مأهولة في خان يونس جنوب القطاع.

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وأفادت وكالة وفا الرسمية ان إسرائيل تستهدف منذ مساء الأمس المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، إضافة إلى تعطيل حركة مركبات الإسعاف والدفاع المدني.

ويقول حسين النجار: " كنا نائمين وفي حوالي الساعة الثانية والربع ليلا بدء القصف الإسرائيلي للمنطقة، تدمرت 4 مباني هنا وقمنا باستخراج 19 شهيدا من تحت الركام ولكن مازال هناك 20 شهيدا تحت الأنقاض الآن وصلت الجرافة وإن شاء الله سنتمكن من إخراجهم اليوم."

وأُعلن الأربعاء التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية تطلق الحركة بموجبه 50 رهينة من الذين احتجزتهم خلال هجومها غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وتفرج إسرائيل عن سجناء فلسطينيين، على أن تسري هدنة ووقف إطلاق نار لمدة أربعة أيام في قطاع غزة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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