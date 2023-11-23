سياسي أمريكي يكشف النقاب عن عرض بـ20 مليون دولار للترشح ضد النائبة في الكزنغرس رشيدة طليب

بقلم: يورونيوز

قال الممثل السابق والمرشح لمقعد بمجلس الشيوخ الأمريكي هيل هاربر إن أحد المانحين بلجنة الشؤون الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC) عرض عليه مبلغ 20 مليون دولار للترشح ضد النائبة بالكونغرس الأمريكي من أصل فلسطيني رشيدة طليب

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وقال المرشح الديمقراطي هاربر، الذي اشتهر بدوره بمسلسل "The Good Doctor"، على منصة إكس (تويتر سابقاً): أحد أكبر المانحين لـAIPAC عرض 20 مليون دولار إذا انسحبت من سباق مجلس الشيوخ الأمريكي لخوض الانتخابات ضد رشيدة طليب".

وأضاف هاربر: "قلت لا. لن أتعرض للتسلط أو التنمر أو الشراء... لن أترشح ضد الأمريكية الفلسطينية الوحيدة في الكونغرس لمجرد أن بعض المصالح الخاصة لا تحبها".

I didn’t intend for a private phone call to turn public. But now that it has, here’s the truth.



One of AIPAC’s biggest donors offered $20m if I dropped out of the U.S. Senate race to run against @RashidaTlaib.



I said no. I won’t be bossed, bullied, or bought. https://t.co/Ji76jwPE3X — Hill Harper (@hillharper) November 22, 2023

وكانت صحيفة بوليتيكو الأمريكية قد قالت في تقرير لها إن رجل الأعمال ليندن نيلسون عرض على هيل عشرة ملايين دولارات لتمويل حملته الانتخابية ضد طليب، بالإضافة إلى عشرة ملايين آخرين لنفقات خاصة.

وقال هاربر إنه يريد الترشح لمجلس الشيوخ بعد مسيرة فنية ناجحة حتى "يكسر القبضة الخانقة التي تفرضها المصالح الخاصة الغنية على سياستنا، سواء كان ذلك اللوبي الإسرائيلي أو جمعية السلاح الوطنية أو شركات الأدوية الكبرى".

وتنتقد طليب بوضوح سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه الحرب الإسرائيلية في غزة، كما تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع.

واتهمت طليب سابقاً بايدن بدعم "الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني" من خلا تقديم دعم عسكري وسياسي غير مشروط لإسرائيل.

كذلك عبر هاربر نفسه عن معارضته لموقف بايدن وإدارته من الحرب وطالب في بيان بوقف فوري لإطلاق النار.