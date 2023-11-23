بقلم: يورونيوز

نقل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال إلى المستشفى بعد هجوم بسكين في دبلن (إعلام)

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أصيب ثلاثة أطفال من بين خمسة أشخاص أصيبوا خلال هجوم بسكين خارج مدرسة في العاصمة الأيرلندية دبلن اليوم الخميس.

وقالت الشرطة الأيرلندية إن رجلاً وامرأة وثلاثة أطفال نُقلوا إلى المستشفى للعلاج من آثار الإصابات.

وأضافت الشرطة أن طفلة من بين المصابين في حالة خطرة.

وقالت الشرطة إنها تتبع "خطاً محدداً للتحقيق" ولا تبحث عن أي شخص آخر في الوقت الحالي.

وأخبر شهود عيان الشرطة أنهم رأوا رجلاً يحمل سكيناً و"يهاجم العديد من الأشخاص" أثناء مغادرتهم المدرسة.

كذلك تحدث شهود عن رؤية العديد من المارة يتدخلون لمحاولة التدخل وكبح جماح هذا الرجل.