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شاهد: مركبات الصليب الأحمر التي تضم الأسرى الإسرائيليين تخرج من غزة

مركبات الصليب الأحمر عند معبر رفح
مركبات الصليب الأحمر عند معبر رفح Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجمعة بدء عملية تستغرق أيامًا عدة للمّ شمل رهائن.

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أظهرت لقطات مصورة مركبات اللجنة الدولية التي تحمل الرهائن المفرج عنهم وهي تغادر غزة إلى مصر، كجزء من صفقة الرهائن بين حماس وإسرائيل.

وأكدت قطر أن حماس أفرجت عن 13 إسرائيليا و10 تايلانديين وفيليبيني واحد

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجمعة بدء عملية تستغرق أيامًا عدة للمّ شمل شمل رهائن كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حماس على الدولة العبرية، ومعتقلين فلسطينيين مع عائلاتهم في إسرائيل والأراضي المحتلة.

وقالت اللجنة في بيان "بدأت فرق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الجمعة تنفيذ عملية تستغرق أياما عدة لتسهيل إطلاق سراح ونقل الرهائن المحتجزين في غزة والمعتقلين الفلسطينيين إلى الضفة الغربية"، مشيرة الى أن العملية ستشمل "تسليم مساعدة إنسانية إضافية... الى غزة".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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