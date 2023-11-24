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شاهد: أطفال يسيرون على أنقاض روضة دمرها القصف الإسرائيلي في رفح بقطاع غزة

أطفال يسيرون على أنقاض مدرسة مدمرة في رفح-24 نوفمبر 2023
أطفال يسيرون على أنقاض مدرسة مدمرة في رفح-24 نوفمبر 2023 Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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بعد ساعات قليلة على بدء سريان الهدنة المؤقتة، بدأ سكان غزة يتفقدون الوضع الكارثي للقصف الإسرائيلي منذ 49 يوماً. وتظهر هذه اللقطات أنقاض "روضة المنار النموذجية" في مدينة رفح جنوب القطاع.

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أظهر شريط فيديو أطفال يسيرون وسط أنقاض " روضة المنار النموذجية" التي هُدمت بالكامل خلال غارة إسرائيلية في المعارك بين إسرائيل وحماس قبل بدء هدنة مدتها أربعة أيام في رفح بجنوب قطاع غزة. 

.أنقاض"روضة المنار النموذجية" في مدينة رفح
.أنقاض"روضة المنار النموذجية" في مدينة رفحAFP

بدأ صباح الجمعة سريان هدنة من أربعة أيام بين إسرائيل وحماس في قطاع غزّة، في أول تهدئة منذ بدء الحرب التي سقط فيها آلاف القتلى.

.روضة المنار الأهلية" التي دمرتها غارة إسرائيلية"
.روضة المنار الأهلية" التي دمرتها غارة إسرائيلية"AFP

وأبرم اتفاق " الهدنة الإنسانية" يوم الأربعاء والتي توسطت في إطاره قطر ومصر والولايات المتحدة، في اليوم التاسع والأربعين للحرب في قطاع غزة.

وينتظر الإفراج عن الدفعة الأولى من الرهائن (13 امرأة وطفلاً) قرابة الساعة 16,00 (14,00 ت غ). وسيفرج عن 50 رهينة في مقابل 150 معتقلاً فلسطينياً على دفعات خلال مدة الهدنة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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