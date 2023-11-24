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شاهد: تمهيداً لعملية التبادل.. إسرائيل تنقل الأسرى الفلسطينيين من سجن الدامون

سجن الدامون الإسرائيلي
سجن الدامون الإسرائيلي Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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نقلت إسرائيل بعض السجناء الفلسطينيين الذين شملتهم صفقة تبادل الأسرى والرهائن من سجن الدامون إلى سجن عوفر بالضفة الغربية، وذلك تمهيداً لإطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

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وقال مسؤول فلسطيني إن إسرائيل ستطلق، اليوم الجمعة، 39 أسيراً فلسطينياً، من بينهم 24 امرأة و15 من الذكور القصر، في الضفة الغربية، مقابل 13 امرأة وطفلا من المقرر أن تطلق سراحهم "حماس" من قطاع غزة.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية، التي بدأت صباح الجمعة، إطلاق 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

وقال المفوض الفلسطيني لشؤون الأسرى قدورة فارس إن إسرائيل ستسلم السجناء، وجميعهم من الضفة الغربية المحتلة أو القدس، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سجن عوفر العسكري الإسرائيلي في حوالي الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينتش).

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