سفينة شحن يملكها رجل أعمال إسرائيلي تتعرض لهجوم بمسيرة إيرانية في المحيط الهندي

بقلم: يورونيوز

في هجوم هو الثاني من نوعه، تعرضت سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي لهجوم بطائرة مسيرة إيرانية الصنع في المحيط الهندي الجمعة، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أمريكي، وتأتي هذه العملية في خضم توتر في المنطقة على خلفية الحرب في قطاع غزة.

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وقال المسؤول: "تفيد التقارير بأن مسيّرة من طراز شاهد 136 أصابت سفينة في المحيط الهندي"، مشيراً الى أن السفينة تعرضت لأضرار طفيفة ولم تسجّل إصابات على متنها.

من جهتها، أفادت شركة "إمبري" للأمن البحري عن تعرّض السفينة التي ترفع علم مالطا وتشغّلها شركة فرنسية، لأضرار عند انفجار الطائرة المسيّرة على مسافة قريبة منها.

وأضافت أن "السفينة تديرها شركة على صلة بإسرائيل، ومن المرجح أن ذلك هو سبب استهدافها"، مشيرة الى أنه في الأيام التي سبقت الهجوم، تمّ إطفاء إرسالات تعقب السفينة بعيد إبحارها من أحد موانئ دولة الإمارات.

وفي السياق، ذكرت قناة “الميادين” نقلا عن مصادر لها، تأكيد استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر العرب ليل الخميس الجمعة الماضي، وذلك قبل ساعات من تنفيذ الهدنة في قطاع غزة.

وتملك السفينة شركة "CMA CGM Symi"، وهي شركة شحن كبرى مقرها في مرسيليا بفرنسا، يُديرها عدد من الشركاء بينهم الملياردير الإسرائيلي إيدان عوفر.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على السفينة، كما لم يصدر تعليق فوري من إيران أو إسرائيل بشأن الموضوع.

غالاكسي ليدر

يأتي هذا الهجوم في الوقت الذي يجد فيه الشحن العالمي نفسه مستهدفاً بشكل متزايد في الحرب المستمرة منذ أسابيع والتي تهدد بالتحول إلى صراع إقليمي أوسع، حتى مع بدء سريان الهدنة وتبادل حماس الرهائن مع السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.

وبداية الأسبوع الجاري اختطف الحوثيون الموالون لإيران سفينة شحن "غالاكسي ليدر" تعود ملكيتها جزئيا لإسرائيل في البحر الأحمر، بعد ساعات من توعدهم باستهداف أي سفينة لها علاقة بإسرائيل فيما يواصلون شن هجمات بالمسيرات والصواريخ البالستية.

وحمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران مسؤولية اختطاف السفينة قائلا ان السلطات الإيرانية تهدد الاستقرار في المنطقة.

ولطالما نفت إيران تورطها في استهداف السفن التابعة لرجال أعمال إسرائيليين في عدد من المحطات والمضائق المائية حول العالم.