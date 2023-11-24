فيديو: إيرانيات يرتدين الكوفية الفلسطينية وقوات الباسيج تستعرض عسكريا دعما لفلسطين

بقلم: يورونيوز

نظمت قوات الباسيج الإيرانية عرضاً في طهران، تم خلاله التلويح بالأعلام الفلسطينية وترديد شعارات مناهضة لإسرائيل وأمريكا.

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الاستعراض العسكري الذي نُظم بمناسبة "أسبوع الدفاع المقدس" الذي يحتفل به الجيش الإيراني عبر تنظيم استعراضات عسكرية في طهران ومدن إيرانية أخرى، وشاركت فيه وحدات من الجيش الإيراني وأخرى تابعة للحرس الثوري و"الباسيج".

منذ بداية الثمانينات دُمجت الباسيج في الهيكل التنظيمي للحرس الثوري الإيراني، وهي القوة شبه العسكرية الرئيسية المسؤولة عن حماية قيم الثورة الإسلامية، ويكون أفرادها عادة من الشبان التقليديين المتدينين الموالين للنظام الحاكم.

وداس عناصر قوات الباسيج العلم الإسرائيلي خلال العرض العسكري، وغطت النساء رؤوسهن بالكوفية الفلسطينية ورفعن رفعن أياديهن المخضبة باللون الأحمر في إشارة إلى ضحايا الجيش الإسرائيلي في حربه على غزة.

كما رُفعت أعلام حزب الله وشعارات حركة حماس، وعرض الجيش الإيراني أسلحة وتجهيزات عسكرية، من بينها صواريخ بالستية.