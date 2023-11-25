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كييف تؤكد إسقاط 71 مسيّرة روسية ليل الجمعة السبت

أرشيف
أرشيف Copyright Evgeniy Maloletka
بقلم:  يورونيوز
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كتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تلغرام "حتى الآن سقط جريحان في منطقة سولوميانسكي. وقد تلقيا الرعاية الطبية في المكان".

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أكدت كييف إسقاط 71 مسيّرة روسية ليل الجمعة-السبت. وأشارت السلطات الأوكرانية إلى أن هجوما واسعا بمسيرات متفجرة روسية بوشر فجر السبت في كييف، وأدى إلى سقوط جريحين. وحسب السلطات الأوكرانية فإن هجوم المسيّرات الروسية كان الأكبر على كييف منذ بدء الغزو.

وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تلغرام "حتى الآن سقط جريحان في منطقة سولوميانسكي. وقد تلقيا الرعاية الطبية في المكان".

وأوضح أن مبنى سكنيا في هذه المنطقة تضرر من سقوط حطام فيما تعمل فرق الانقاذ على إخراج امرأتين من بين الأنقاض.

واندلعت حرائق عدة في المنطقة نفسها أحدها في روضة أطفال على ما أضاف رئيس بلدية العاصمة. وووقع حطام مسيّرات اسقطتها الدفاعات الجوية الأوكرانية في منطقة بيشيرسكي أيضا.

والمسيّرات المتفجرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع على ما ذكرت السلطات التي لم تعط تقديرات بعدد الصواريخ التي استهدفت العاصمة الأوكرانية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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