شاهد: جبل إتنا يُذهل صقلية بعرض فريد ونادر من حلقات الدخان

بقلم: يورونيوز

نتجت هذه الظاهرة الفريدة والنادرة عن انفتاح حفرة جديدة في قمة البركان، ما أدى إلى تدفق غازات بركانية كثيفة في الهواء.

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في مشهد فريد ونادر، يقدم جبل إتنا، أكبر بركان نشط في أوروبا، منذ يوم الأربعاء، عرضًا مذهلاً في سماء صقلية، حيث نفث حلقات دخان شبه مثالية، مما أثار الدهشة.

نتجت هذه الظاهرة الفريدة والنادرة عن انفتاح حفرة جديدة في قمة البركان، مما أدى إلى تدفق غازات بركانية كثيفة في الهواء.

وبدلاً من التفاعل مع الرياح العادية، تفاعلت هذه الغازات مع التيارات الدائرية الموجودة داخل البركان، مما أدى إلى تكوين حلقات دخان مثالية.

وأوضح عالم البراكين الإيطالي بوريس بهنكي في منشور على فيسبوك أنه "لا يوجد بركان على الأرض ينتج هذا العدد من حلقات البخار مثل بركان إيتنا".