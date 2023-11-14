آيسلندا تخلي بلدة بسبب خطر ثوران بركان

بقلم: يورونيوز

سمحت السلطات الأيسلندية بعودة سكان غريندافيك الإثنين لوقت قصير إلى منازلهم بعد إجلائهم بسبب نشاط بركاني أسفر عن خسائر مادية كبيرة.

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وتم إجلاء سكان بلدة غريندافيك بجنوب غرب آيسلندا والتي يسكنها حوالي 4 آلاف شخص، تزامنا مع تحذير الخبراء من إمكانية لثوران بركاني.

وألحق نشاط البركان أضرارا جسيمة بالطرق والمباني السكنية في البلدة التي تقع على بعد 40 كم من غرب العاصمة ريكيافيك فقا لوكالة فرانس برس.

وأعلنت أيسلندا، التي تحتوي على 33 بركانا نشطًا، حالة الطوارئ، كما فتحت السلطات الملاجئ ومراكز المساعدة في العديد من البلدات.