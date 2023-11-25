"لم ترَ النور طيلة فترة أسرها".. إسرائيلي يروي تفاصيل حياة عمته في غزة قبل الإفراج عنها

بقلم: يورونيوز

مثل عائلات الأسرى الأخرى، كرّس نوري، وهو رجل أعمال في مجال التكنولوجيا، وقته منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول للضغط من أجل إطلاق سراح عمته.

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قال ابن شقيق الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها أدينا موشيه (72 عامًا) اليوم السبت إنها "لم تكن معتادة على ضوء النهار" بعد إطلاق سراحها.

وكان إيال نوري من بين عدد قليل من الإسرائيليين الذين تنفسوا الصعداء عندما رأى عمته وسط أولئك الذين أطلق سراحهم من أسر حماس يوم الجمعة.

الإسرائيلي إيال نوري AP Photo

وقال نوري إنه تم عرض عمته على الأطباء، لكنها لم تكن على علم تام بكل الأحداث التي أحاطت بيوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث كانت منعزلة عن العالم الخارجي.

وأضاف: "لم تكن على علم بالحرب، ولا بمقتل زوجها".

ومثل عائلات الأسرى الأخرى، كرّس نوري، وهو رجل أعمال في مجال التكنولوجيا، وقته منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول للضغط من أجل إطلاق سراح عمته.

الإسرائيلي إيال نوري AP Photo

وقُتل زوج عمته سعيد موشيه بطلقات نارية بينما كان يحاول منع مقاتلي حماس من دخول الغرفة الآمنة التي كان يختبئ فيها مع زوجته، وذلك بإمساك الباب من الداخل.

حاولت أدينا رعاية زوجها الجريح بعد إطلاق النار عليه عبر الباب، حتى أخرجها المسلحون في النهاية من النافذة وشوهدت لاحقًا في مقطع فيديو وهي تجلس على دراجة نارية في شوارع غزة.