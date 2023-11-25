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ما هي حقيقة تعرض الشرطي المدان بقتل فلويد للطعن في السجن؟

ديريك شوفين المدان بقتل جورج فلويد
ديريك شوفين المدان بقتل جورج فلويد Copyright AP/AP
بقلم:  يورونيوز
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كتبت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن شوفين "تعرض للطعن الجمعة في سجن اتحادي في توكسون بولاية أريزونا، بحسب شخصين مطلعين على هذا الأمر".

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تعرض الشرطي الأميركي ديريك شوفين المدان بقتل الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد، للطعن والإصابة على يد نزيل آخر في سجن اتحادي في أريزونا بجنوب غرب الولايات المتحدة، حسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة.

وكان مقتل فلويد قد تسبب بحركة كبيرة مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة.

وكتبت الصحيفة الأميركية أن شوفين "تعرض للطعن الجمعة في سجن اتحادي في توكسون بولاية أريزونا، بحسب شخصين مطلعين على هذا الأمر".

وأرسلت سلطات السجون الفدرالية الأميركية بيانا لوكالة فرانس برس أكدت فيه وقوع "اعتداء" من دون تحديد اسم الضحية.

وذكرت أن موظفين في السجن "اتخذوا إجراءات لإنقاذ حياة سجين" مؤكدة استدعاء الخدمات الطبية الطارئة.

وأضافت أن السجين نُقل إلى "مستشفى محلي لتلقي العلاج والخضوع لفحوص".

وقضى الأميركي الأسود جورج فلويد الذي كان يبلغ 46 عاما اختناقا في 25 أيار/مايو 2020 في مينيابوليس تحت ركبة الشرطي الأبيض الذي ركع حوالى عشر دقائق على عنقه.

وأدان قضاء مينيسوتا شوفين بالقتل بعد محاكمة كانت محط اهتمام عام 2021 وحكم عليه بالسجن 22 عاما ونصف عام.

ورفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي استئنافا قدمه شوفين ضد هذه الإدانة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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