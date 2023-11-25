EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل. مقتل 11 شخصا وإصابة أكثر من عشرين آخرين في حريق نشب بمركز تجاري في باكستان

عاجل
عاجل Copyright يورونيوز
بقلم:  Euronews
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

اندلع الحريق في الطابق الرابع من مركز التسوق المؤلف من ستة طوابق في المدينة الساحلية.

اعلان

أعلن مسؤولون في كراتشي أن 11 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 35 بجروح السبت إثر حريق اندلع في قسم من مركز تجاري في العاصمة التجارية لباكستان.

وقال شهيد حسين المتحدث باسم منظمة شيبا التي تدير أجهزة الإنقاذ لوكالة فرانس برس إن "عناصر الإنقاذ انتشلوا 11 جثة" من تحت الأنقاض.

وأضاف أن 35 شخصا أصيبوا بجروح بينهم سبعة إصابتهم خطرة. وقال "تم انقاذ 40 شخصا على الاقل".

من جهته أكد شابير علي الناطق باسم وزارة الصحة المحلية لوكالة فرانس برس الحصيلة الموقتة.

واندلع الحريق في الطابق الرابع من مركز التسوق المؤلف من ستة طوابق في المدينة الساحلية.

وأوضح حسين ان الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في أحد المولدات سرعان ما اجتاح طابقين من مركز التسوق.

والحرائق شائعة في باكستان حيث اجراءات مكافحة الحرائق ومعايير البناء لا تزال ضعيفة.

قتل 250 عاملا في مصنع للنسيج في حريق العام 2012 في بالديا تاون في غرب كراتشي. لم يكن هناك في المبنى أي مخرج طوارىء.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

ما قصة صور القواعد الأميركية التي اطلع عليها كيم جونغ أونغ والتي التقطها قمر تجسس؟

ترقب الإفراج عن مزيد من الأسرى والرهائن في اليوم الثاني للهدنة بين إسرائيل وحماس

فيديو: إيرانيات يرتدين الكوفية الفلسطينية وقوات الباسيج تستعرض عسكريا دعما لفلسطين

باكستان مركز تجاري حريق