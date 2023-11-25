بقلم: Euronews

اندلع الحريق في الطابق الرابع من مركز التسوق المؤلف من ستة طوابق في المدينة الساحلية.

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أعلن مسؤولون في كراتشي أن 11 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 35 بجروح السبت إثر حريق اندلع في قسم من مركز تجاري في العاصمة التجارية لباكستان.

وقال شهيد حسين المتحدث باسم منظمة شيبا التي تدير أجهزة الإنقاذ لوكالة فرانس برس إن "عناصر الإنقاذ انتشلوا 11 جثة" من تحت الأنقاض.

وأضاف أن 35 شخصا أصيبوا بجروح بينهم سبعة إصابتهم خطرة. وقال "تم انقاذ 40 شخصا على الاقل".

من جهته أكد شابير علي الناطق باسم وزارة الصحة المحلية لوكالة فرانس برس الحصيلة الموقتة.

واندلع الحريق في الطابق الرابع من مركز التسوق المؤلف من ستة طوابق في المدينة الساحلية.

وأوضح حسين ان الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في أحد المولدات سرعان ما اجتاح طابقين من مركز التسوق.

والحرائق شائعة في باكستان حيث اجراءات مكافحة الحرائق ومعايير البناء لا تزال ضعيفة.

قتل 250 عاملا في مصنع للنسيج في حريق العام 2012 في بالديا تاون في غرب كراتشي. لم يكن هناك في المبنى أي مخرج طوارىء.