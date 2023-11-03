خمسة قتلى وعشرات الجرحى في تفجير استهدف الشرطة الباكستانية

بقلم: يورونيوز

قتل خمسة أشخاص على الأقل، وأصيب 21 بجروح، يوم الجمعة، في انفجار قنبلة استهدف شاحنة للشرطة في شمال غرب باكستان، على ما أفادت السلطات المحلية.

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وقع الهجوم في مدينة ديرا إسماعيل خان في ولاية خيبر باختونخوا قرب الحدود مع أفغانستان، وهي منطقة كثرت فيها الهجمات في الأشهر الأخيرة.

وأوضح ظافر الإسلام، مسؤول إقليم ديرا إسماعيل خان، أنّ "القنبلة وضعت على دراجة نارية. وكان هدف التفجير شاحنة للشرطة"، على ما ورد في وكالة فرانس برس.

مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار قنبلة في ديرا إسماعيل خان Irfan Mughal/ The AP

وأوضح أنّ "خمسة أشخاص قتلوا جميعهم مدنيون"، مشيراً إلى أنّ بين الجرحى ثمانية من عناصر الشرطة، فضلاً عن امرأة وطفل.

وأكّد الحصيلة بلال فائزي الناطق باسم جهاز الطوارئ الباكستاني "ريسكيو 1122".

ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجوم فوراً. لكن حركة طالبان الباكستانية تنشط كثيراً في هذه المنطقة.

وتدهور الوضع الأمني في باكستان، ولا سيما في المناطق الحدودية مع أفغانستان، منذ أشهر عدة وعموماً منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في كابول في آب/أغسطس 2021.

وتعتبر إسلام أباد أن بعض هذه الهجمات يخطط لها من داخل الأراضي الأفغانية، الأمر الذي تنفيه كابول.

وكثفت حركة طالبان الباكستانية هجماتها مستهدفة خصوصاً القوى الأمنية، ولا سيما الشرطة بعدما تخلت في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 عن وقف إطلاق نار هش.