تُستخدم في الحرب على غزة.. تعرّف على وحدة الكلاب في الجيش الإسرائيلي

بقلم: يورونيوز

أظهرت اللقطات عمليات الكلاب المدرّبة قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي.

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نشر الجيش الإسرائيلي صورًا لما قال إنها تظهر وحدة كلاب كشف المتفجرات "عوكيتس" التابعة للواء ماروم للعمليات الخاصة في قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات عمليات الكلاب المدرّبة قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي.

ما هي وحدة الكلاب في الجيش الإسرائيلي؟

وتعمل "عوكيتس" على تدريب كلابها بدقة، بحيث يكون لكل منها تخصص محدد، كالهجوم، والبحث، والإنقاذ، والكشف عن المتفجرات وموقع الأسلحة، وتتجلى مساهماتها القيّمة في كل من عمليات الإنقاذ، والمواجهات مع المسلحين.

وبحسب "وكالة سما" الفلسطينية، فإن وحدة "عوكيتس" هي وحدة في الجيش الإسرائيلي، مهمّتها استخدام الكلاب في إطار الجيش لمهامّ حصرية، وتتبع الوحدة للقوات البرية.

يدرّب الجنود الكلاب على القيام بعمليات هجومية، ملاحقة، إنقاذ، استكشاف والعثور على أسلحة ومواد متفجرة. وتشارك وحدة الكلاب المدرّبة القوات العاملة في الميدان لتنفيذ مهام عمليّاتية متنوعة، وتعمل أيضًا في مهام اعتيادية بشكل أساسي لحراسة الحواجز في الضفة الغربية.

الهدف العمليّاتي لوحدة "عوكيتس" هو إحباط الهجمات ومنع الإضرار بقوات الجيش الإسرائيلي.

تستخدم الكلاب حاسة الشمّ والسمع المتطوّرة لديها، وكذلك أسنانها الحادّة وجسدها المرن للهجوم، الدخول إلى الأماكن الضيقة. مثلًا، تُستخدم كلاب الوحدة في مسح منازل المشتبه بهم، قبل دخول قوات الجيش. يسير جنود "عوكيتس" وكلاب الوحدة عادة على رأس القوة، مع القائد.

العلاقة بين الكلب ومدرّبه هي علاقة شخصية جدًا. إذ يحصل الجندي على الكلب خلال عملية تأهيل، ويقضي معه فترة طويلة. إن العلاقات الوثيقة مهمة للأنشطة العمليّاتية، وتشكّل جزءًا لا يتجزأ من طابع الوحدة.