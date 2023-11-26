بقلم: يورونيوز

أعلن مسؤول عسكري أمريكي أن مسلحين مجهولي الهوية اعترضوا ناقلة نفط مرتبطة بشركة إسرائيلية في خليج عدن الأحد وسيطروا عليها، مؤكداً بذلك معلومات أوردتها في وقت سابق شركة للأمن البحري.

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وقال المسؤول لوكالة فرانس برس: "هناك مؤشرات أن عدداً غير معروف من المسلحين المجهولين سيطروا على الناقلة "سنترال بارك" في خليج عدن في 26 تشرين الثاني/نوفمبر"، مشيراً إلى أن "القوات الأمريكية وقوات التحالف موجودة في محيط المنطقة ونحن نراقب الوضع من كثب"، وذلك بعد سلسلة حوادث مماثلة على طريق الشحن نفسه.

وكانت شركة أمبري للأمن البحري قد أوضحت في وقت سابق أن سفينة "سنترال بارك"، التي يملكها الملياردير الإسرائيلي إيال عوفر، عبر شركته زودياك ماريتايم، تم الإستيلاء عليها في خليج عدن.

وكانت السفينة، التي غادرت المغرب وعبرت قناة السويس في 21 نوفمبر، أرسلت آخر موقع لها في 22 نوفمبر، وأضافت أمبري أن الولايات المتحدة على علم بالحادثة، وطلبت من السفن الابتعاد عن المنطقة.

وأشارت شركة إمبري إلى أن الحوثيين المرتبطين بايران هددوا سابقاً بمهاجمة السفينة في حال لم تحول مسارها باتجاه ميناء الحديدة.

وأضافت الشركة أنه تم اعتراض اتصالات من سفينة حربية تابعة للتحالف الأميركي تحذر "سنترال بارك" من تجاهل الرسائل.

وبحسب الشركة فإن صعود أشخاص على متن الناقلة تم قبالة الشاطئ من مدينة عدن الساحلية اليمنية، حيث أبلغت سفينة أخرى في المنطقة عن "اقتراب ثمانية أشخاص على زورقين يرتديان الزي العسكري".

وتأتي عملية الاستيلاء على سنترال بارك بعد تعرض سفينة الحاويات CMA CGM Symi المملوكة لملياردير إسرائيلي لهجوم يوم الجمعة من قبل طائرة بدون طيار يشتبه أنها إيرانية في المحيط الهندي، في خضم توتر في المنطقة على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وتأتي هذه الهجمات في الوقت الذي يجد فيه الشحن العالمي نفسه مستهدفًا بشكل متزايد في الحرب المستمرة منذ أسابيع والتي تهدّد بالتحول إلى صراع إقليمي أوسع حتى مع وقف الهدنة للقتال وتبادل حماس المحتجزين مع الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل.

ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، يوم 7 أكتوبرالماضي، استولى الحوثيون على سفينة نقل مركبات في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، بعد ساعات من توعدهم باستهداف أي سفينة لها علاقة بإسرائيل فيما يواصلون شن هجمات بالمسيرات والصواريخ البالستية.