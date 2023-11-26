بعد انتظاره 50 يومًا في مصر بسبب الحرب.. فلسطيني ينجح بالعودة إلى قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

قال الفلسطيني محمود بربخ: "لقد شعرنا بسعادة غامرة لحصول الهدنة حتى نتمكن من العودة إلى بلادنا".

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عبر الفلسطينيون الذين كانوا ينتظرون في مصر الحدود إلى قطاع غزة يوم الأحد مع دخول الهدنة بين إسرائيل وحماس يومها الثالث.

ومع بدء الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس، قرر الفلسطيني محمود بربخ العودة إلى غزة، لكنه اضطر إلى الانتظار في القاهرة لمدة 50 يومًا حتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

الفلسطيني محمود بربخ AP Photo

وقال: "لقد شعرنا بسعادة غامرة لحصول الهدنة حتى نتمكن من العودة إلى بلادنا".

وأضاف: "نعم، الوضع صعب حقًا في غزة، لكن التواجد في بلدنا أفضل من التواجد في أي مكان آخر، وندعو الله أن تستمر هذه الهدنة وأن تنتهي الحرب وأن ينعم الجميع بالسلام".

وتم التوصل إلى وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، والذي بدأ يوم الجمعة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

وقالت إسرائيل إن الهدنة يمكن تمديدها يومًا إضافيًا مقابل كل 10 أسرى إضافيين يتم إطلاق سراحهم.