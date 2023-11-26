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"تيك tick".. منصة جديدة لكسر قيود وسائل التواصل على المنشورات الداعمة لفلسطين

طالبة تتظاهر ضد قمع حرية التعبير
طالبة تتظاهر ضد قمع حرية التعبير Copyright Khalid Mohammed/AP
بقلم:  يورونيوز
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أطلق مجموعة شبان أردنيين منصة إلكترونية، لكسر الحظر المفروض على المنشورات الداعمة لفلسطين، من قبل مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأعلن مؤسس شركة "Gold media" المهندس أمجد شركس، عن انطلاق تلك المنصة التي تحمل اسم "تيك – tick" خلال مؤتمر صحفي، أمس السبت.

وأشار شركس إلى أن الأوضاع الراهنة دفعته للبحث عن إنشاء منصة جديدة تتيح التعبير عن الآراء بلا محددات أو قيود في نقل المعلومة ونشر الحقائق حول ما يتعلق بالقضايا الراهنة.

وقال إن المنصة تعمل بشكل رئيسي على دعم القضية الفلسطينية والأحداث الجارية في غزة على وجه الخصوص، موضحاً: "الخوارزميات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي تظهر بشكل جليّ وواضح التحيز للأخبار المتعلقة بإسرائيل، فيما يتم تعطيل الحسابات وحجب أي أخبار أو فيديوهات تكشف الحقائق المتعلقة بالشأن الفلسطيني."

وفي ختام المؤتمر الصحفي، دعا شركس جميع المستخدمين والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الانضمام إلى منصة "تيك" والمساهمة في بناء مجتمع افتراضي تسوده الحرية.

حوافز مشجعة

منصة " Tick" ستبدأ عملها خلال أسبوع، وسيتم توثيق الحسابات التي ستُنشؤها المواقع الإخبارية والصحف والوسائل الإعلامية والإعلاميين، وُيضاف إلى كل حساب رصيد بقيمة 1500 دولار بشكل مجاني من أجل الإعلان والتمويل، وذلك دعماً للصحفيين والإعلاميين والصفحات الإخبارية في نشر الأخبار المتعلقة بالوضع الراهن في فلسطين.

وبيّن شركس أن الدعم المالي للمنصة سيصل إلى أكثر من 25 مليون دولار لنشر الحقائق بشفافية دون قيود أو تحيّز.

وكان المرصد الفلسطيني لانتهاكات الحقوق الرقمية (حُر)قد رصد أكثر من 1009 انتهاكات للحقوق الرقمية الفلسطينية التي تنوعت بين حالات إزالة أو تقييد، وخطابات كراهية، وتحريض على العنف.

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