وكالة الأدوية الأوروبية توافق على طرح لقاح شركة "فالنيفا" الفرنسية ضد فيروس شيكونغونيا

بقلم: يورونيوز

أعطت وكالة الأدوية الأوروبية رأياً إيجابياً في شأن طرح لقاح لداء شيكونغونيا من شركة "فالنيفا" الفرنسية والذي سبق أن وافقت عليه في 10 تشرين الثاني/نوفمبر السلطات الصحية في الولايات المتحدة، وفقًا لبيان صحافي أصدرته الجهة المنتجة الاثنين.

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ومنحت الوكالة بعد درس الملف بصفة الاستعجال، أي في 150 يوماً بدلاً من 210، "موافقة تقنية على طلب الترخيص لبيع اللقاح ذي الجرعة الواحدة المقترح من "فالنيفا" ضد داء "شيكونغونيا في إل إيه 1553"، " والذي أجيز بيعه في الولايات المتحدة باسم "إكسشيك".

وأشار البيان إلى أن "لا لقاح وقائياً أو علاجاً فاعلاً لداء شيكونغونيا في أوروبا مما يجعله تالياً تهديداً كبيراً للصحة العامة".

وأوضحت "فالنيفا" أن اللقاح "يوصَف للوقاية من الداء الذي يسببه فيروس شيكونغونيا لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر المعرضين لخطر متزايد للتعرض" للفيروس.

وانتشر مرض شيكونغونيا، الذي ينتقل بواسطة البعوض الزاعج، إلى أكثر من 110 بلدان. وهو موجود بشكل رئيسي في المناطق الاستوائية، ولا سيما في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وبعض مناطق الشطرين الشمالي والجنوبي من أميركا.

ويتسبب فيروس شيكونغونيا بحمى حادة وآلام شديدة في المفاصل والعضلات تمنع الحركة، فضلاً عن الصداع والغثيان والطفح الجلدي وآلام المفاصل المزمنة.

وأوضحت "فالنيفا" أن من المتوقع أن تصل قيمة سوق لقاحات شيكونغونيا العالمية إلى أكثر من 500 مليون دولار سنوياً بحلول سنة 2032.