بريطانيا تجيز استخدام لقاح فالنيفا الفرنسي النمسوي ضد كوفيد

وافقت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة على لقاح مضاد كوفيد-19 من المختبر الفرنسي النمسوي فالنيفا، على ما أعلنت الهيئة الناظمة للأدوية في بريطانيا الخميس.

وقالت الوكالة في بيان "اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طورته فالنيفا، حصل اليوم على موافقة من وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا"، مؤكدة أنها الأولى في العالم التي وافقت على هذا اللقاح.

اللقاح السادس المضاد لفيروس كورونا في المملكة المتحدة

وكان مختبر فالنيفا حصل على تصريح للاستخدام الطارئ في مملكة البحرين للقاح الذي طوّره التي اشترت منه مليون جرعة.

كما وقع المختبر اتفاقا مع المفوضية الأوروبية لتزويدها 60 مليون جرعة كحد أقصى على مدى عامين، في عامي 2022 و2023.

وفالنيفا هو اللقاح السادس المضاد لفيروس كورونا الذي يرخّص في المملكة المتحدة بعد لقاحات أسترازينيكا وفايزر وموديرنا وجونسون أند جونسون ونوفافاكس.

ويمكن إعطاء لقاح فالنيفا للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاما بجرعتين يفصل بينهما 28 يوما على الأقل. كما يمكن تخزين هذا اللقاح في درجة حرارة الثلاجات العادية ما يسهل استخدامه.

وتضررت بريطانيا بشدة من جائحة كوفيد التي أودت بحياة أكثر من 171 ألف شخص في البلاد. وتلقى أكثر من 92 في المئة من السكان الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما وما فوق جرعة أولى من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 و86,2 في المئة جرعة ثانية و67,8 في المئة جرعة معززة.