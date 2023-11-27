ستولتنبرغ: السويد وفت بوعودها وعلى تركيا المصادقة على انضمامها للناتو الآن

بقلم: يورونيوز

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الاثنين تركيا إلى المصادقة على انضمام السويد إلى الناتو "في أسرع وقت ممكن".

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وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي في بروكسل إن "السويد وفت بوعودها وحان الوقت الآن لتنجز تركيا عملية انضمام" هذا البلد.

في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، بدأ البرلمان التركي مناقشة بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي والمعلق منذ أيار/مايو 2022 ويتطلب إجماع أعضاء الحلف الأطلسي البالغ عددهم 31.

وتركيا، إلى جانب المجر، هما آخر دولتين من بين 31 عضوًا في حلف الأطلسي لم تصادقا بعد على انضمام ستوكهولم، بعد موافقتهما على انضمام فنلندا في 31 آذار/مارس.

وتخلى إردوغان عن معارضته لهذه الخطوة في تموز/يوليو، محيلًا الأمر على البرلمان التركي بعدما ضغط لأشهر على السويد منددًا بتساهلها تجاه بعض اللاجئين الأتراك والأكراد الذين تتهمهم أنقرة بـ"الإرهاب".