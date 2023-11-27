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فيديو: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ونظرائهم العرب يناقشون آخر تطورات الحرب الإسرائيلية في غزة

صورة للوزراء المشاركين في الاجتماع
صورة للوزراء المشاركين في الاجتماع Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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طالب وزراء خارجية بعدة دول في الاتحاد الأوروبي ونظرائهم من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بضرورة تمديد الهدنة التي بدأت في قطاع غزة يوم الجمعة، وتم تمديدها ليومين.

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وجاءت تصريحات الدبلوماسيين الأوروبيين والعرب خلال لقاء الاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة الإسبانية والذي شهد التركيز على مناقشة آخر تطورات الحرب الإسرائيلية في غزة.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا: "علينا زيادة المساعدات الإنسانية ولكن علينا أيضا أن نحقق بعض الخطوات الإيجابية من خلال إطالة أمد الهدنة. أعتقد أن ذلك ممكن مع إطلاق سراح المزيد من الرهائن".

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عقب الاجتماع: "لدينا مهلة نهاية منتصف الليل، وبعد ذلك تهدد إسرائيل بالمضي أبعد من ذلك، الدمار والقصف وقتل الفلسطينيين، خاصة في جنوب غزة".

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن الاجتماع شهد إيصاله رسالة تقضي بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

ولم يحضر ممثل عن إسرائيل الاجتماع الذي يستضيفه الاتحاد من أجل المتوسط ويرأسه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

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