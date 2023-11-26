في المجموع سلّمت حماس يومي الجمعة والسبت الى اللجنة الدولية للصليب الأحمر 26 رهينة إسرائيلية يحمل بعضهم جنسية أخرى بينما أطلقت إسرائيل سراح 78 أسيرا فلسطينيا وكل المفرج عنهم هم من النساء والأطفال بحسب الاتفاق
تدخل الهدنة بين إسرائيل وحماس يومها الثالث وقد تسلمت إسرائيل قائمة الرهائن المنوي الإفراج عمهم خلال اليوم، وكانت الدفعة الثانية من تبادل الأسرى والرهائن تمت وانتهت في وقت متأخر من ليلة أمس بعد أزمة تسببت بها تل أبيب بعدم التزامها ببنود اتفاق الهدنة لناحية عدد الشاحنات الداخلة إلى غزة وعدم التزامها أيضا بقائمة نادي الأسير الفلسطيني والتي صادقت عليها حماس بخصوص الأسرى الفلسطينيين بحسب حركة حماس، وانتهت الازمة بعد تدخل قطري ومصري طرفي الوساطة.
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إسراء جعابيص تستعيد حريتها..euronewsسبع سنوات، انتظر فيها الطفل معتصم ذو الأحد عشر عاماً والدته إسراء الجعابيص المحكومة لمدة 11 سنة في السجون الإسرائيلية، قضت منها ثماني سنوات، حتى ظهر اسمها الليلة في صفقة تبادل بين حماس وإسرائيل، فمن تكون؟
سلطات السجون الإسرائيلية تعلن إطلاق سراح 39 فلسطينياً بموجب الاتفاق مع حماس
أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية ليل السبت الأحد أنها أطلقت سراح 39 فلسطينياً، بعد أن أفرجت حركة حماس عن دفعة ثانية من الرهائن الذين تحتجزهم في غزة، بموجب اتفاق هدنة دخل حيز التنفيذ الجمعة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية استقبال عدد من المفرج عنهم في منازلهم في القدس الشرقية المحتلة. وأبرز المفرج عنهم هي إسراء جعابيص (38 عاماً) التي دينت بتفجير أسطوانة غاز في سيارتها على حاجز عام 2015، ما أدى إلى إصابة شرطي، وحكم عليها بالسجن 11 عاماً.
وصول الرهائن المفرج عنهم من غزة إلى الأراضي الإسرائيلية
أعلن الجيش الإسرائيلي أن المجموعة الثانية من الرهائن الذين أفرجت عنهم حركة حماس من قطاع غزة وصلت إلى إسرائيل مساء السبت.
ووفق السلطات المصرية والإسرائيلية، أطلق سراح 13 رهينة إسرائيلية في إطار اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس، كما أفرجت الحركة الإسلامية عن أربعة رهائن تايلانديين.
תיעוד של רגע כניסת השבים ארצה לשטח מדינת ישראל: pic.twitter.com/y61P1YljJO— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 25, 2023
ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 4 أشخاص
أفادت وزارة الصحة الفسطينية عن مقتل أربعة فلسطينيين السبت برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين وبلدة قباطية شمال الضفة الغربية المحتلة وفي البيرة جنوبها.
وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس "إن قوة كبيرة من الجيش الاسرائيلي اقتحمت مدينة جنين مساء السبت ترافقها جرافة عسكرية، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات وأطراف مخيم جنين وتجري اشتباكات مسلحة عنيفة".
اشتباكات مستمرة في مخيم جنين ومصادر طبية اعلنت استشهاد ثلاثة شبان. pic.twitter.com/OuaFeCDD0d— شجاعية (@shejae3a) November 25, 2023
وأضاف الشهود: "هناك وجود مكثف للجيش حول مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا. ويحاصر الجيش المستشفيين ويقوم بتفتيش سيارات الإسعاف ويعوق عمل الطواقم الطبية".
وتحلق مسيرات بشكل مكثف في أجواء جنين بحسب المصادر نفسها.
وأعلنت كتيبة جنين التي تضم فصائل فلسطينية مختلفة "إن مقاتلينا يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة في محيط المخيم".
وصول الرهائن المفرج عنهم من قطاع غزة إلى مصر (التلفزيون المصري)
وصلت مساء السبت الى مصر الدفعة الثانية من الرهائن الذين أفرجت عنهم حركة حماس من قطاع غزة، بحسب مشاهد عرضها التلفزيون المصري.
وافادت السلطات المصرية والإسرائيلية أن حماس أفرجت عن 13 رهينة إسرائيلية وأربعة تايلانديين. وكان إطلاق سراحهم تأخر بعدما اتهمت حماس إسرائيل بعدم الالتزام ببنود اتفاق الهدنة الموقتة في غزة.
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر يقوم بنقل الرهائن إلى معبر كرم أبو سالم
قال الجيش الإسرائيلي إن ممثلي الصليب الأحمر يقومون بنقل الرهائن الذين أفرجت عنهم كتائب القسام إلى مصر.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه تلقى معلومات بإطلاق سراح 17 رهينة، من بينهم 13 رهينة إسرائيلية و4 رهائن تايلانديين.
وأشار الجيش إلى أن قافلة الرهائن المفرج عنهم حالياً تسير عبر مصر نحو نقطة الالتقاء في كرم أبو سالم، حيث سيقوم ممثلو الأمن بالتحقق من القائمة عند نقطة الالتقاء مع الرهائن المفرج عنهم.
القسام تعلن تسليم 13 رهينة إسرائيلية و7 من حملة الجنسيات الأجنبية للصليب الأحمر
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس السبت، أنها سلمت الصليب الأحمر 13 رهينة إسرائيلية و7 من حملة الجنسيات الأجنبية ممن تحتجزهم في قطاع غزة.
في المقابل، قال الناطق العسكري الإسرائيلي نقلاً عن الصليب الأحمر "إن المختطفين الإسرائيليين في طريقهم إلى معبر رفح في قطاع غزة".
وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة سبعة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن شابين قُتلا وأصيب سبعة آخرون، اثنان منهم في حالة خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية في جنين. والقتيلان هما عمار أبو الوفا (21 عاماً)، وأحمد أبو الهيجا (20 عاماً).
ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن الجيش الإسرائيلي والشرطة يعملون حالياً في المدينة لـ"إلقاء القبض على مشتبه بهم".
وبحسب المصدر، فإن القوات الإسرائيلية "تبادلت إطلاق النار مع مسلحين ألقوا عبوات ناسفة تجاهها بالقرب من مستشفى أبو سنان"، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين.
#طوفان_الأقصى— سمير العَركي (@s_alaraki) November 25, 2023
اشتباكات عنيفة الآن في #جنين بالضفة الغربية بين المقاومة الفلسطينية والعصابات الصهيوأمريكية
وتيرة الأحداث في الضفة تؤشر إلى تصعيد متزايد وربما تتجه الأمور إلى نقطة اللاعودة في ظل الانتهاكات الصهيونية المتراكمة والمستمرة في حق سكان الضفة. pic.twitter.com/DY6MCVdXU0
حماس: استجبنا لجهود مصر وقطر لضمان استمرار اتفاق الهدنة
أكدت حركة حماس أن الإفراج عن الدفعة الثانية من الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة سيتم السبت.
وقالت حماس في بيان: "استجابت حركة المقاومة الإسلامية حماس للجهود المصرية القطرية المقدرة التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة الموقتة بعد نقلهما التزام الاحتلال بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق".