بقلم: يورونيوز

قبل ساعات من انتهاء المهلة.. مساع لتمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل وحديث عن إطلاق سراح المزيد من الأسرى

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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن محادثات جارية بهدف تمديد الهدنة المؤقتة القائمة حاليا بين إسرائيل وحركة حماس والتي تنتهي اليوم الاثنين بهدف زيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين خلال الأيام المقبلة.

وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات، أن مصر وقطر تتوسطان في محادثات يمكن أن تشهد تمديد الاتفاق لمدة تصل إلى أربعة أيام إضافية.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين مصريين، فمن المتوقع أن يتم إطلاق سراح كبار السن من الرجال الإسرائيليين إلى جانب عشرات النساء والأطفال، ورفات الموتى.

وأوضحت الصحيفة، أن حماس رفضت النظر في إطلاق سراح الرجال غير المسنين على الرغم من أن معظم الأسرى المحتجزبن لديها من المدنيين.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد أوردت مساء الأحد، أن الحكومة الأمنية المصغرة في تل أبيب تناقش مقترح لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة التي أتاحت الإفراج عن رهائن وأسرى وإدخال مساعدات طارئة إلى قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

ولفتت إلى أن هذا النقاش جاء بناء على مقترح جاء من جانب الحركة الإسلامية التي تسيطر على القطاع والذي يقضي بتمديد التهدئة مقابل الإفراج عن المزيد من الأسرى الإسرائيليين لدى كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وكانت حماس قد وافقت بالفعل على إطلاق سراح 50 رهينة مقابل 150 سجينا ووقف القتال لمدة أربعة أيام، وهو الاتفاق الذي ينتهي خلال ساعات.

وتم الاتفاق بوساطة قطرية ومشاركة الولايات المتحدة ومصر ودخل حيز التنفيذ الجمعة ونص على هدنة من أربعة أيام يفرج خلالها عن خمسين رهينة لدى حماس في مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة.

منذ الجمعة، أطلِق سراح 39 رهينة بموجب الاتفاق - إضافة إلى 24 رهينة من خارج الاتفاق معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل - فضلا عن 117 أسيرا فلسطينيا.