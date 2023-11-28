معتمرا القلنسوة اليهودية.. الرئيس الأرجنتيني المنتخب يزور ضريح حاخام متشدّد خلال زيارته نيويورك

بقلم: يورونيوز

تُعتبر الجالية اليهودية في الأرجنتين من بين الأكبر في العالم خارج إسرائيل، بعد الولايات المتّحدة وفرنسا وبريطانيا.

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زار الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي، الليبرالي المتشدّد المثير للجدل والذي يعتبر نفسه قريباً جداً من إسرائيل والولايات المتّحدة، ضريح حاخام أرثوذكسي متشدّد في نيويورك الإثنين، بحسب ما أعلنت المؤسسة التابعة لرجل الدين اليهودي الراحل الذي كان شخصية شهيرة واسعة النفوذ.

ونشرت مؤسّسة "كول-لايف" على موقعها الإلكتروني مقطع فيديو ظهر فيه ميلي وهو يصل وسط تصفيق الموجودين إلى مقبرة في حيّ كوينز في نيويورك يرقد فيها الحاخام الأوكراني المولد مناحيم مندل شنيرسون (1902-1994).

واعتمر ميلي القلنسوة اليهودية لدى وصوله صباح الإثنين إلى نيويورك في زيارة خاصة بعيداً عن الإعلام.

وميلي الذي تعتبره وسائل إعلام إسرائيلية شخصية مؤيّدة جداً لإسرائيل ولليهود كان قد أعلن أنّه سيزور قبر هذا الحاخام في نيويورك.

والحاخام الراحل هو الوريث السابع لمؤسس حركة الحباد (لوبافيتش) الحسيدية، إحدى أبرز الجماعات اليهودية الأرثوذكسية المتشدّدة في العالم.

وسبق لميلي أن زار هذا القبر في تمّوز/يوليو.

والأرجنتين هي موطن لأكبر جالية يهودية في أمريكا اللاتينية (250 ألف شخص).

وتُعتبر الجالية اليهودية في الأرجنتين من بين الأكبر في العالم خارج إسرائيل، بعد الولايات المتّحدة وفرنسا وبريطانيا.

ومن نيويورك توجّه ميلي الإثنين إلى واشنطن حيث سيلتقي مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، بحسب ما أعلن جون كيربي، المتحدّث باسم هذا المجلس.

كما سيلتقي الرئيس المنتخب مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية وآخرين في صندوق النقد الدولي.

وفاز ميلي في الانتخابات الرئاسية في 19 تشرين الثاني/نوفمبر وسيتولّى منصبه في 10 كانون الأول/ديسمبر خلفاً لألبرتو فرنانديز.

وبسبب انخفاض غير مسبوق في احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، تعاني الأرجنتين، ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، لسداد قرض ضخم بقيمة 44 مليار دولار حصلت عليه من صندوق النقد الدولي في 2018.