دخلت الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس والتي أتاحت الإفراج عن رهائن وأسرى وإدخال مساعدات طارئة إلى قطاع غزة، يومها الرابع والأخير الاثنين، وسط محادثات جارية لتمديدها.
قالت حماس في بيان ليل الأحد الاثنين إنها تسعى إلى "تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة" بهدف "زيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين" كما ورد في اتفاق الهدنة.
وأمل الرئيس الأميركي في تمديد هدنة الأيام الأربعة. وقال بايدن "هدفنا أن تستمر هذه الهدنة إلى ما بعد غد بحيث نرى الإفراج عن رهائن آخرين ومزيدا من المساعدة الإنسانية" لغزة.
وثمة ضغوط داخلية كبيرة في إسرائيل لتمديد الهدنة بهدف إعادة مزيد من الرهائن.
آخر التطورات
آخر حصيلة للمفرج عنهم
منذ الجمعة، أطلقت حركة حماس سراح 39 رهينة بموجب الاتفاق - إضافة إلى 24 رهينة من خارج الاتفاق معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل - فضلا عن 117 أسيرا فلسطينيا.
ويمكن تمديد الهدنة شرط إفراج الحركة الفلسطينية عن عشر رهائن إضافيين كل يوم، في مقابل إطلاق سراح مزيد من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية
إسرائيل تتسلم قائمة بأسماء آخر 11 رهينة من المقرر إطلاق سراحهم اليوم
تلقت إسرائيل قائمة بأسماء الرهائن الـ 11 الذين من المقرر إطلاق سراحهم اليوم، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.
بايدن يعلن إفراج حماس عن طفلة أميركية في عامها الرابع
أعلن الرئيس جو بايدن أن طفلة أميركية في الرابعة وصلت بأمان إلى إسرائيل بعد إفراج حماس عنها الأحد، حاضا على تمديد الهدنة الموقتة بين الدولة العبرية والحركة الإسلامية للسماح بإطلاق مزيد من الرهائن.
وقال بايدن بعد الإعلان عن إطلاق حماس 17 رهينة، إن الطفلة التي تدعى أبيغايل "حرة وهي في إسرائيل".
وأضاف "إنها تعاني صدمة رهيبة"، مشيرا إلى أنها أتمت عامها الرابع فيما كانت قيد الاحتجاز.
وقال بايدن "اليوم هي حرة، أنا وجيل (بايدن) والكثير من الأميركيين نصلي من أجل أن تكون على ما يرام".
وأضاف "إنها الآن بأمان في إسرائيل، ونحن نواصل الضغط ونتوقع إطلاق سراح مزيد من الأميركيين. ولن نتوقف عن العمل حتى إعادة كل رهينة إلى أحبائها".
قبل الإفراج عن الطفلة أبيغايل، ذكرت السلطات الاميركية أن عشرة أميركيين، بينهم امرأتان والطفلة المذكورة، قد يكونون محتجزين لدى حماس.
ماسك يناقش "معاداة السامية عبر الإنترنت" مع الرئيس الإسرائيلي في القدس (الرئاسة)
يجري الملياردير ومالك منصة إكس إيلون ماسك محادثات في القدس الاثنين مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ حول مكافحة معاداة السامية عبر الإنترنت، حسب ما أعلنت الرئاسة.
خلال اللقاء المقرر بعد الظهر والذي يحضره "ممثلون عن عائلات رهائن تحتجزهم حماس"، سيشدد الرئيس الإسرائيلي على "الحاجة إلى العمل لمكافحة معاداة السامية المتزايدة عبر الإنترنت"، وفق ما ذكر مكتبه في بيان.
تأتي زيارة ماسك للقدس الاثنين في اليوم الأخير للهدنة القابلة للتجديد بين إسرائيل وحماس والتي أتاحت إطلاق رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين معتقلين في إسرائيل.
غزة.. الوضع "حرج" رغم الهدنة
إذا كانت الهدنة قد أتاحت فترة هدوء وجيزة لسكان غزة، فإن الوضع الإنساني في القطاع يبقى "خطيرا" والاحتياجات "غير مسبوقة"، حسب تقديرات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ومنذ الجمعة، تمكنت 248 شاحنة محملة مساعدات من دخول القطاع، حسب الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الأونروا عدنان أبو حسنة لوكالة فرانس برس "علينا إرسال 200 شاحنة يوميا لمدة شهرين على الأقل لتلبية الاحتياجات"، مضيفا أنه "لا يوجد مياه شرب ولا طعام" في بعض المناطق.
ثمة ترتيبات للإفراج عن عشرة رهائن آخرين كل يوم، وهذه نعمة. لكني أخبرت الرئيس أيضا أننا سنعود بعد الاتفاق إلى هدفنا: القضاء على حماس والتأكد من أن قطاع غزة لم يعد ما كان عليه في السابق.
بنيامين نتنياهو