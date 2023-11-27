بقلم: يورونيوز

دخلت الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس والتي أتاحت الإفراج عن رهائن وأسرى وإدخال مساعدات طارئة إلى قطاع غزة، يومها الرابع والأخير الاثنين، وسط محادثات جارية لتمديدها.

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قالت حماس في بيان ليل الأحد الاثنين إنها تسعى إلى "تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة" بهدف "زيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين" كما ورد في اتفاق الهدنة.

وأمل الرئيس الأميركي في تمديد هدنة الأيام الأربعة. وقال بايدن "هدفنا أن تستمر هذه الهدنة إلى ما بعد غد بحيث نرى الإفراج عن رهائن آخرين ومزيدا من المساعدة الإنسانية" لغزة.

وثمة ضغوط داخلية كبيرة في إسرائيل لتمديد الهدنة بهدف إعادة مزيد من الرهائن.

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