شاهد: إطلاق نار وسرقة متجر مملوك لعائلة زوجة ليو ميسي في الأرجنتين

بقلم: يورونيوز

تعرض متجر مملوك لعائلة زوجة قائد منتخب الأرجنتين وأفضل لاعب في العالم ليو ميسي للسرقة اليوم الأربعاء بواسطة لصوص أطلقوا النار باتجاه عمال بالمتجر أثناء حملهم لحقائب أموال استعداداً لنقلها إلى البنك.

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وقام اللصوص بإطلاق النار على ثلاثة عاملين بالسوبر ماركت المملوك لعائلة أنطونيلا روكوزو في مدينة روزاريو (300 كيلومتر من العاصمة بوينس آيرس)، أحدهم من أقربائها، حتى قام العمال بتسليم اللصوص حقيبة تحمل ما يعادل 21,500 ألف دولار أمريكي دون أن يصاب أحد.

وصرح مفوض الشرطة في روزاريو للصحافيين بأن التحقيقات لا زالت جارية للتوصل إلى مرتكبي السرقة، بانتظار نتائج بصمات الأصابع وتفريغ كاميرات المراقبة بالمكان.

#Rosario



🚨 Balearon el auto de la prima de Antonela Roccuzzo y le robaron más de 8 millones de pesos



👉Fue este miércoles cuando trasladaba el dinero del supermercado "Único", perteneciente a la familia, para depositarlo en una entidad bancaria.https://t.co/hptu4w1PrU — Thomyyy (@thomasdosreis26) November 22, 2023

وتلك ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها أحد فروح المتجر المملوك لزوجة ميسي لهجوم مماثل.

ففي الثاني من مارس – آذار الماضي تعرض فرع لنفس المتجر لإطلاق نار كثيف بواسطة مهاجمين تركوا رسالة يحذرون فيها ميسي وعمدة روزاريو بابلو جافكين.

وروزاريو، وهي مسقط رأس ميسي، من أكثر المدن التي تشهد حوادث عنف في الأرجنتين، حيث وصل معدل جرائم القتل بها في عام 2022 إلى 22,1 لكل 100 ألف نسمة، أي أعلى بخمس مرات من المعدل الوطني الأرجنتيني، وتتعلق غالبيتها بالاتجار بالمخدرات.